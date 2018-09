Taylor Swift dè bỉu nhóm nhạc của bạn trai cũ

Nữ ca sĩ bị bắt gặp bĩu môi và chửi đổng khi thấy Harry Styles và nhóm One Direction lên sân khấu công bố giải thưởng.

Taylor rì rầm buôn chuyện với cô bạn Selena Gomez tại lễ trao giải.

Tại lễ trao giải MTV Video Awards tối 25/8, Taylor Swift đã có cuộc chạm trán với tình cũ, chàng ca sĩ Harry Styles của nhóm nhạc xứ sở sương mù 1D. Cặp đôi một thuở này coi nhau như người dưng nước lã và tảng lờ khi đi qua mặt nhau. Thậm chí, các phóng viên còn chộp được khoảnh khắc Taylor Swift tỏ vẻ khinh miệt bạn trai cũ.

Khi Harry Styles cùng nhóm 1D bước lên sân khấu và bắt đầu phát biểu, Taylor Swift biểu lộ vẻ mặt khó chịu và nói điều gì đó với cô bạn thân Selena Gomez ngồi kề bên. Theo phân tích khẩu hình của các tờ báo phương Tây, nữ ca sĩ đã thốt lên câu chửi "câm miệng đi" (Shut the f--- up).

Taylor Swift chửi thề Harry Styles

Sau đó, Taylor ghé tai Selena rì rầm to nhỏ trong khi nhóm 1D công bố các đề cử và giải thưởng. Tại lễ trao giải, công chúa nhạc đồng quê cũng bóng gió nhắc đến người tình cũ khi cô lên nhận giải thưởng Nữ ca sĩ có video xuất sắc với ca khúc hit I Knew You Were Trouble. Taylor phát biểu: "Tôi muốn cảm ơn người đã truyền cảm hứng cho tôi viết ca khúc này, người biết chính xác anh ấy là ai". Lúc đó, camera lướt nhanh tới gương mặt thoảng thốt của Harry Styles. Lát sau, Taylor ôm chiếc cúp về chỗ ngồi, lạnh lùng lướt qua mặt anh chàng này.

Taylor đi lướt qua chỗ ngồi Harry Styles.

Taylor và chàng hoàng tử nhạc pop nước Anh từng hẹn hò chóng vánh vào cuối năm ngoái. Chàng và nàng đã có những buổi đi chơi lãng mạn cùng nhau ở Anh và Mỹ, rồi hôn nhau đắm đuối lúc giao thừa tại quảng trường thời đại ở New York. Tuy nhiên, trong kỳ nghỉ năm mới ở biển Caribbe, cặp đôi cãi nhau nảy lửa và Taylor đùng đùng xách va li về Mỹ, chấm dứt cuộc tình kéo dài vẻn vẹn 2 tháng.

Hoài Vũ