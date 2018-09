Taylor Swift chạm mặt người tình cũ tại Quả cầu vàng

Nguồn tin chia sẻ, nữ ca sĩ đã chạy tới ôm tài tử Jake Gyllenhaal như những người bạn thân lâu ngày gặp lại.

Taylor và Jake Gyllenhaal tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2015.

Taylor Swift và Jake Gyllenhaal từng hẹn hò vào cuối năm 2010 nhưng sau đó ngôi sao Hoàng tử Ba Tư đã đột ngột nói lời chia tay với "công chúa nhạc đồng quê" qua điện thoại. Mối tình này từng khiến Taylor suy sụp và gợi cảm hứng cho cô sáng tác nhiều tình khúc trong album Red như All Too Well hay The Moment I Knew... Tuy nhiên có vẻ Taylor không hận Jake Gyllenhaal mà coi anh một người bạn cũ.

Theo các nguồn tin tiết lộ trên tờ Us, Taylor đã khá hồ hởi khi gặp lại Jake Gyllenhaal trong bữa tiệc hậu lễ trao giải Quả cầu vàng, đêm 11/1. Nhân chứng kể, Taylor và bạn bè đến khách sạn Chateau Marmont lúc 2h sáng. Cô gặp Jake ở hàng lang trong khi anh đang chuẩn bị ra về: "Taylor chạy đến và trao cho anh ấy cái ôm nồng nhiệt. Họ mỉm cười, nói lời chào như những người bạn thân thiết".

Một người bạn của Taylor cũng kể trên tạp chí People, tại hành lang, Taylor đã niềm nở giới thiệu Jake Gyllenhaal với bạn bè của cô như ca sĩ Lorde, Jamie King.

Jake và Taylor cùng tham dự bữa tiệc khác ở khách sạn Beverly Hilton.

Trước đó, cặp đôi cũ này cùng tham dự bữa tiệc khác tại khách sạn Beverly Hilton nhưng không chạm mặt nhau. Jake đi cùng chị gái là nữ diễn viên Maggie Gyllenhaal và có rất nhiều người đẹp khác vây quanh anh trong suốt buổi tiệc. Trong khi đó, Taylor lại vui vẻ bên các cô bạn thân.

Vốn là tài tử quyến rũ, đào hoa, Jake Gyllenhaal còn có nhiều cô bạn gái cũ là các sao nữ Hollywood. Tại lễ trao giải Quả cầu vàng, ngôi sao 34 tuổi cũng hội ngộ người đẹp Reese Witherspoon. "Reese đã chủ động chào hỏi và ôm Jake", nhân chứng chia sẻ trên tờ Us. Cặp sao này từng hẹn hò từ năm 2007 đến 2009.

Reese Witherspoon và Jake trên thảm đỏ Quả cầu vàng.

Hoài Vũ