Tài tử 'Teen Wolf' bật khóc khi được người tình đồng giới cầu hôn

Colton Haynes tan chảy trước màn cầu hôn siêu lãng mạn của bạn trai.

Khoảnh khắc đính hôn như trong phim của Colton Haynes và người tình đồng giới.

Jeff Leatham - bạn trai của nam diễn viên Colton Haynes - đã bí mật sắp đặt một sân khấu lộng lẫy tại resort ở Mexico. Jeff dựng một rạp chiếu phim ngoài trời, thắp nến hai bên đường đi và kết một trái tim lớn bằng hoa hồng. Khi Colton Haynes bước tới khung cảnh lãng mạn đó, Jeff Leatham đã quỳ gối cầu hôn anh.

"Jeff, em đang khóc. Anh là người ngọt ngào nhất thế gian. Em không thể tin nổi!", Colton Haynes nghẹn ngào chia sẻ cảm xúc trên Instagram. Nam diễn viên 28 tuổi cũng đăng bức ảnh hai người đang hôn nhau say đắm kèm theo dòng thổ lộ "Tôi đã nói đồng ý" và biểu tượng chiếc nhẫn đính hôn.

Ca sĩ Cher gửi lời chúc mừng Colton và bạn trai anh.

Đại diện của ngôi sao phim Teen Wolf tiết lộ, Jeff Leatham đã cầu hôn Colton tại thành phố biển Cabo San Lucas, Mexico. Đầu tiên, Jeff bật màn hình lớn chiếu video chúc mừng của ca sĩ Cher và bài hát yêu thích của họ, I Got You Babe. Sau đó, lần lượt các thành viên trong gia đình và bạn bè thân thiết gửi thông điệp yêu thương tới cặp đôi. Sau khi Colton đồng ý sẽ kết hôn, pháo hoa nổ tung rực rỡ giữa bầu trời đêm. Trong giai điệu bài hát Marry You của Bruno Mars, cặp đôi khiêu vũ và khóc thổn thức cùng nhau.

Cặp đôi tại tiệc Oscar 2017.

Colton Haynes chỉ vừa tiết lộ hẹn hò với Jeff Leatham - chủ cửa hàng hoa ở Los Angeles - hồi tháng 2. Hai người lần đầu công khai xuất hiện cùng nhau tại bữa tiệc sau lễ trao giải Oscar hôm 26/2.

Hoài Vũ