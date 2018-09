Tài tử Ireland nhận vai nam chính trong '50 sắc thái'

Jamie Dornan, diễn viên kiêm người mẫu 31 tuổi, chính thức đảm nhiệm vai chàng tỷ phú đào hoa trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết ái tình nổi tiếng.

Nam diễn viên Jamie Dornan.

Tờ Hollywood Reporter khẳng định, Jamie Dornan đã đến thử vai hôm 18/10 và được nhà sản xuất lựa chọn vào ngày 23/10. Anh sẽ thay thế tài tử Charlie Hunnam thủ vai tỷ phú bạo dâm Christian Grey trong 50 sắc thái. Trước đó, ngôi sao Pacific Rim Charlie Hunnam đã được lựa chọn nhưng anh không được đông đảo khán giả ủng hộ và bản thân Charlie cũng bất đồng với nhà sản xuất. Một số nguồn tin cho rằng, Charlie chỉ được trả 250.000 USD khi đóng vai này và anh không thể chấp nhận khoản cát-xê khiêm tốn như vậy trong một dự án phim hot của Hollywood.

Nữ diễn viên Dakota Johnson, người sẽ đóng vai nữ chính Anastasia Steele, đã phụ giúp nhà sản xuất lựa chọn bạn diễn. Tài tử người Ireland Jamie Dornan cuối cùng đã "lọt vào mắt xanh" của cô. Jamie Dornan cũng là diễn viên đáp ứng mọi tiêu chí của nhà sản xuất khi họ quyết định chọn một gương mặt quyến rũ, hoàn toàn mới mẻ.

Dakota Johnson đã giúp lựa chọn Jamie Dornan đóng vai nam chính.

Jamie Dornan khởi nghiệp là một người mẫu, từng quảng cáo cho các hãng thời trang Dior, Armani và đồ lót Calvin Klein. Anh sở hữu thân hình nóng bỏng bên cạnh gương mặt điển trai, lôi cuốn. Jamie bắt đầu đóng phim từ năm 2006 và gần đây được chú ý với vai diễn trong phim truyền hình Once Upon A Time, The Fall.

50 sắc thái do nữ đạo diễn người Anh Sam Taylor-Johnson thực hiện, sẽ khởi quay vào ngày 1/11 và được công chiếu ngày 1/4/2014.

Hoài Vũ