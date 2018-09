Tài tử 'Fast and Furious' hàn gắn với người tình đồng giới

Nam diễn viên Luke Evans và người mẫu Jon Kortajarena từng có nhiều năm tháng hạnh phúc bên nhau.

Luke Evans và Jon Kortajarena.

Luke Evans hẹn hò chàng người mẫu Tây Ban Nha từ năm 2014 và chia tay năm 2016. Tuy nhiên gần đây, Jon Kortajarena chia sẻ nhiều hình ảnh trên Instagram như bóng gió khẳng định họ đã quay về bên nhau. Mẫu nam 31 tuổi đăng loạt ảnh tới thăm thủ đô Budapest, nơi Luke Evans đang quay phim mới. Jon cũng gửi lời chúc sinh nhật đến tài tử 38 tuổi hôm 15/4 kèm theo bức ảnh tình cảm của hai người. Trong khi đó, Luke thổ lộ nỗi lòng bằng một status: "Nhớ một người vô cùng đặc biệt... bạn biết đó là ai".

Hai chàng trai tái hợp sau một năm chia tay.

Luke Evans vốn công khai là người đồng tính từ thời 20 tuổi. Anh không che giấu giới tính cũng như chuyện tình yêu của mình. Trong cuộc phỏng vấn đầu tuần này trên tạp chí The Jackal, tài tử Anh khẳng định, việc thú nhận là gay không hề ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh.

"Tôi không cảm thấy có sự liên quan giữa tài năng, thành công với điều bạn làm trong cuộc sống riêng tư. Tôi không thấy thứ này ảnh hưởng tới thứ kia. Nếu cảm thấy mình không còn được trọng dụng vì vấn đề cá nhân, tôi sẽ không ở trong ngành công nghiệp này nữa", Luke tâm sự.

Luke Evans công khai thiên hướng tình dục của anh từ năm 2002.

Trái ngược với nỗi lo của nhiều người, Luke Evans có sự nghiệp điện ảnh vững chắc suốt 15 năm qua. Anh ghi dấu ấn với ngoại hình điển trai, diễn xuất cuốn hút trong nhiều bộ phim Robin Hood, Immortals, The Hobbit, Fast and Furious và gần đây nhất là Beauty and the Beast.

Luke Evans trong phim "Beauty and the Beast"

Trailer phim "Beauty and the Beast"