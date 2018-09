Tài tử 'Fast and Furious' bật khóc, van xin vợ cũ đừng mang con đi

Tyrese Gibson đau khổ vì đã không được gặp con gái suốt 2 tháng qua.

Giữa cuộc chiến giành quyền nuôi con gái 10 tuổi Shayna với vợ cũ, nam diễn viên Tyrese Gibson không giấu nổi sự tuyệt vọng vì bị cách ly khỏi con gái. Vào tối thứ 4, 1/11, Tyrese đăng video trên Facebook, xúc động trải lòng và nhắn nhủ tới người vợ cũ là Norma Mitchell Gibson. Anh mặc chiếc áo in tên con gái, rớm nước mắt chia sẻ nỗi nhớ con và sau đó bật khóc nức nở.

"Xin đừng mang con anh đi. Con là tất cả những gì anh có. Đừng mang con anh đi được không?", Tyrese nghẹn ngào nói, "Anh đã phải ở xa con suốt 2 tháng và chỉ muốn gặp con. Không ai chịu lắng nghe anh bởi không ai đến dự phiên tòa đó".

Nước mắt lã chã rơi, tài tử 38 tuổi cầu xin vợ cũ hãy ngừng cuộc chiến này lại: "Anh đã gửi 13.000 USD mỗi tháng, em còn mong muốn điều gì hơn ở anh? Anh không ghét em, Norma. Anh không biết tại sao em hận anh, nhưng anh không hề ghét em. Tại sao vào cái ngày 11/9 ấy, em lại cáo buộc anh những điều anh chưa bao giờ làm!".

Vào tháng 9, vợ cũ của Tyrese Gibson đã tố cáo nam diễn viên bạo hành con gái. Trong đơn gửi lên tòa, Norma kể rằng vào ngày 19/8, Tyrese đã "đẩy con gái xuống đất, ấn mặt con xuống, quỳ gối lên lưng con, một tay túm tay con và một tay khác đánh con bé". Norma cho biết, con gái về kể với mẹ đã bị bố đánh 12 đến 16 lần và kêu đau đến nỗi không thể ngồi được.

Norma gửi đơn lên tòa án Los Angeles đề nghị cách ly Tyrese Gibson khỏi con gái. Trước đơn tố cáo của vợ cũ, nam diễn viên một mực khẳng định đó là những điều dối trá. Tuy nhiên trong thời gian chờ tòa án xét xử, Tyrese không được gặp con.

Tyrese Gibson và Norma Mitchell Gibson kết hôn từ năm 2007 đến 2009. Sau khi ly hôn, hai người chia sẻ quyền nuôi con. Đầu năm nay, Tyrese Gibson cưới nhân viên xã hội Samantha Lee.

Thời gian này, bên cạnh việc xung đột với vợ cũ, Tyrese Gibson còn ôm nỗi bức xúc với người đồng nghiệp Dwayne Johnson. Cũng trong tối qua, tài tử gửi "tối hậu thư" tới nhà sản xuất phim Fast and Furious, tuyên bố rằng anh sẽ không góp mặt trong phần 9 nếu phải đóng cùng Dwayne Johnson. Những ngày trước đó, Tyrese đã tố cáo The Rock mải mê làm bộ phim ăn theo khiến cho Fast 9 phải lùi lịch chiếu đến năm 2020, chậm hơn một năm so với dự kiến.

