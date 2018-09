Tài tử Chris Hemsworth giảm cân, hốc hác kinh ngạc

'Thần sấm Thor' gây sốc với thân hình gầy trơ xương chụp ở trường quay phim mới.

Hình ảnh mới của Chris Hemsworth.

Chris Hemsworth trông không thể nhận ra khi anh chia sẻ bức ảnh mới trên Instagram hôm 22/11. Trong ảnh, nam diễn viên cởi trần để lộ cơ thể gầy gò, nước da ngăm trầy xước. Gương mặt hốc hác của anh bị râu tóc che gần kín trông như thể một người rừng hoang dã. Chris Hemsworth không còn một chút nào vẻ điển trai, cường tráng thường thấy.

Chris vốn sở hữu thân hình cường tráng, vạm vỡ.

Tài tử 32 tuổi đã thực sự hy sinh vì bộ phim mới mang tên Heart of the Sea. Anh chia sẻ: "Chỉ vừa thử phương pháp giảm cân mới mang tên Lost At Sea. Không khuyến khích mọi người làm theo - Tại hậu trường phim Heart of the Sea".

Chris giảm cân thần tốc để vào vai một thủy thủ lênh đênh giữa biển khơi trong bộ phim của đạo diễn Ron Howard. Phim tái hiện câu chuyện huyền thoại về thủy thủ Owen Chase và những người bạn đồng hành trên con tàu săn cá voi Essex. Sau 90 ngày vật lộn để chế ngự con cá khổng lồ, một con cá voi sát thủ đã đâm nát con tàu, giết chết nhiều người. Owen cùng những người sống sót trôi dạt giữa đại dương mênh mông và làm tất cả để sống sót.

Để hóa thân vào vai diễn, Chris đã rất khổ sở vì ăn kiêng và tập luyện khắc nghiệt, giúp cơ thể tiều tụy như mong muốn. "Tôi đã trải qua những ngày mà đầu óc chỉ quay cuồng nghĩ đến đồ ăn hơn tất cả những điều khác" - anh tâm sự - "Chúng tôi phải giảm xuống còn 500 calo một ngày, suốt 3-4 tuần. Thực sự rất khó chịu nhưng chúng tôi đã sát cánh bên nhau cùng vượt qua nỗi khổ này".

Heart of the Sea dự kiến ra rạp Bắc Mỹ vào ngày 11/12 tới. (Xem trailer)

Hoài Vũ