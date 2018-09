Tài tử Charlie Hunnam khiếp sợ mỗi khi đóng cảnh hôn

Nhiều người ghen tị khi ngôi sao 'Pacific Rim' được hôn nhiều nữ bạn diễn xinh đẹp, nhưng với anh đó là nỗi khiếp đảm.

Charlie Hunnam sợ lây vi khuẩn khi hôn.

Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí Elle, khi được hỏi về những cảnh nóng trong phim, Charlie Hunnam thẳng thắn thú nhận: "Đó không phải là thứ tôi muốn làm. Tôi bị mắc bệnh sợ vi khuẩn rất nặng từ khi còn bé. Trong đời mình, tôi không muốn hôn bất cứ ai ngoài bạn gái của mình".

Nam diễn viên giải thích về nguồn gốc nỗi ám ảnh này: "Khi tôi khoảng 8-9 tuổi, có một loại ký sinh trùng từ chó ở miền bắc nước Anh khiến cho bạn có thể bị mù. Tại trường học, chúng tôi được dạy về tầm quan trọng của việc vệ sinh, đặc biệt khi ở gần những con chó, bởi một vài đứa trẻ đã bị mù. Điều đó khiến tôi vô cùng sợ hãi và ám ảnh. Vấn đề là, mọi người đều nghĩ thật tuyệt khi là một diễn viên và được hôn hàng tá cô đào xinh đẹp trên phim, nhưng thực sự tôi lại rất ghét điều đó".

Một lý do khác khiến Charlie Hunnam e dè khi đóng cảnh sex là vì bạn gái lâu năm của anh cảm thấy không thoải mái. Tài tử kể: "Tôi luôn cố gắng thể hiện một cách tinh tế rằng mình đang đóng cảnh thân mật, nhưng cũng giữ ranh giới rõ ràng. Bởi tôi đang có mối quan hệ tình cảm sâu sắc và tôi cũng biết rằng đó là điều bạn gái tôi không thích. Cân bằng được hai thứ này là cả một sự nỗ lực - khi bạn vừa phải có đủ xúc cảm để mang đến cảm giác chân thực vừa đảm bảo rằng nó chỉ là diễn trên phim mà thôi".

Tài tử sinh năm 1980 từng bỏ vai diễn trong "50 sắc thái".

Charlie Hunnam từng được mời đóng vai chính trong phim 50 sắc thái. Vài tuần sau anh đã từ chối dự án này với lý do trùng lịch quay với phim truyền hình Sons of Anarchy. Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự có thể là vì phim có quá nhiều cảnh sex mà Charlie không muốn đóng cộng thêm những lý do phức tạp khác. Chia sẻ trên Elle, Charlie nói rằng anh chưa hề đi xem 50 sắc thái vì "không muốn khơi ra vết thương cũ": "Tôi vẫn có tình bạn thân thiết với đạo diễn Sam Taylor-Johnson nhưng bộ phim là một trải nghiệm gây tổn thương đối với tôi".