Tác giả 'Tiếng chim hót trong bụi mận gai' qua đời

Tiểu thuyết gia Colleen McCullough qua đời trưa 29/1 (giờ địa phương) tại một bệnh viện ở Norfolk Island, Australia, hưởng thọ 77 tuổi.

Nhà xuất bản HarperCollins đưa tin, nhà văn Colleen McCullough qua đời vì sức khỏe tuổi già. Những năm gần đây, thị lực của McCullough giảm sút và chứng viêm khớp khiến tay chân bà tê liệt. Tuy nhiên, bà vẫn tiếp tục sáng tác.

Nhà văn Colleen McCullough.

Colleen McCullough sinh năm 1937, ở Wellington, Tây New South Wales và trải qua những năm đầu đời chủ yếu ở Sydney. Mơ ước thời niên thiếu của bà là trở thành bác sĩ. Trước khi theo học ngành y ở Đại học Sydney, bà từng kiếm sống bằng việc viết báo và làm việc ở thư viện. Sau đó, trong hơn 10 năm nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học Yale, Mỹ, bà viết hai tác phẩm đầu tay. Tác phẩm thứ hai là The Thorn Birds (Tiếng chim hót trong bụi mận gai) ra mắt năm 1977.

Cuốn sách ngay sau đó bán chạy toàn cầu và được dựng thành loạt phim truyền hình được xem nhiều nhất mọi thời đại. Thành công của các tiểu thuyết giúp bà từ bỏ nghề nghiên cứu khoa học và theo đuổi nghiệp văn chương.

Cuối thập niên 1970, bà định cư trên hòn đảo biệt lập Norfolk ngoài khơi Thái Bình Dương và lấy chồng là dân bản địa ở đây khi đã 46 tuổi.

Tiếng chim hót trong bụi mận gai là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Colleen McCullough, đã được bán ra hơn 30 triệu bản toàn cầu, đưa nữ văn sĩ thành một trong những tác giả đầu tiên của Australia thành công trên văn đàn thế giới. Cuốn sách kinh điển kể về tình yêu của cô gái Meggie và vị cha xứ Ralph. Những yếu tố hiện thực trong nếp sống rất Australia (từ cách ăn mặc cho đến cách xén lông cừu của con người) hòa lẫn nhuần nhị với chất lãng mạn của chuyện tình khiến tác phẩm rực rỡ phi thường. Nhiều danh mục xếp Tiếng chim hót trong bụi mận gai ngang hàng với Cuốn theo chiều gió của Mỹ. Năm 2003, tiểu thuyết được đánh giá đứng thứ 64 trong cuộc khảo sát The Big Read của BBC.

Hai diễn viên Rachel Ward và Richard Chamberlain trong bộ phim The Thorn Birds (1983).

Không chỉ có cuốn sách lừng danh này, Colleen McCullough còn có nhiều tác phẩm khác: Morgan's Run, The Touch, The Song of Troy, Angel Puss… Tổng cộng, bà viết 25 tác phẩm trong suốt sự nghiệp của mình.

Shona Martyn - giám đốc Nhà xuất bản HarperCollins (Australia) - chia sẻ nỗi buồn trước tin tác giả mất: “Chúng tôi sẽ nhớ bà ấy rất nhiều... Thế giới sẽ trở nên thiếu màu sắc khi mất Col”. Shona Martyn cho biết thêm Colleen McCullough vẫn thường đưa bản thảo tác phẩm mới mỗi khi người của nhà xuất bản đến đảo thăm bà. Tác phẩm gần đây nhất của bà là Bittersweet được xuất bản vào năm 2013.

“Hãy an nghỉ Colleen McCullough. Tôi không thể nghĩ ai có tuổi thơ khốn khổ nhưng lại có một cuộc đời rực sáng với những thành tích huy hoàng như thế” - Richard Glover, một người dẫn chương trình của Đài truyền hình Australia bày tỏ. Còn nhà văn Tara Moss viết: “Thật buồn khi biết tin Colleen McCullough qua đời. Bà là người nhiệt tình, hài hước, rất ủng hộ những nhà văn khác. Hãy yên nghỉ”.

