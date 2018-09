Tác giả 'My Heart Will Go On' chết vì tai nạn máy bay

Nhà soạn nhạc lừng danh James Horner qua đời ở tuổi 61 sau tai nạn máy bay thảm khốc ở Santa Barbara hôm 22/6.

Nguồn tin trên Variety cho biết, nhạc sĩ James Horner đã qua đời ở tuổi 61 sau tai nạn máy bay xảy ra gần Santa Barbara hôm thứ 2, 22/6. Mặc dù thi thể của phi công tử nạn đã bị biến dạng nhưng trợ lý của James, Sylvia Patrycja, xác nhận nạn nhân xấu số chính là vị nhạc sĩ tài danh. Trên Facebook, Sylvia đã thông báo tin buồn tới tất cả mọi người: "Chúng tôi đã mất đi một người bạn tuyệt vời với trái tim đầy bao dung và một tài năng phi thường. Ông ấy ra đi vì chính đam mê của bản thân. Cảm ơn tình cảm cũng như sự ủng hộ, động viên của tất cả mọi người".

Vị nhạc sĩ tài năng qua đời ở tuổi 61.

Chiếc máy bay do James Horner điều khiển bất ngờ đâm xuống rừng quốc gia Los Padres, Nam California, Mỹ khoảng 9h30 phút sáng ngày 22/6 (giờ địa phương). Máy bay rơi khiến phi công chết ngay tại chỗ và một khu vực bị bốc cháy. Lực lượng cứu hỏa của hạt Santa Barbara đã ngay lập tức tới hiện trường dập tắt đám cháy. Theo một số nguồn tin, James sở hữu 5 chiếc máy bay và có niềm đam mê đặc biệt với việc bay lượn trên bầu trời. Hiện tại, nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.

James Horner sinh ngày 14/8/1953 ở Los Angeles, là con trai của nhà thiết kế sản xuất lừng danh Harry Horner. Ông là người đồng sáng tác với nhạc sĩ Will Jennings ca khúc nhạc phim nổi tiếng của Titanic, My Heart Will Go On. Bài hát giúp ông mang về 2 giải Oscar cho Ca khúc nhạc phim xuất sắc năm 1998. Ngoài ra, ông còn là đồng tác giả của các bản nhạc phim nổi tiếng của hơn 100 bộ phim, trong đó phải kể đến: If We Hold On Together, I Want to Spend My Lifetime Loving You hay I See You. Horner được coi là cộng sự thân thiết của đạo diễn James Cameron. Ngoài Titanic cả hai còn cộng tác với nhau trong Avatar và Aliens. Ông cũng đang thực hiện sáng tác nhạc cho 2 phần tiếp theo của Avatar.

Hình ảnh bình dị của vị nhạc sĩ xấu số.

Trước khi trở thành nhạc sĩ chuyên sáng tác nhạc phim, Horner đã theo học tại Cao đẳng Âm nhạc Hoàng gia Anh và lấy bằng tiến sĩ tại Đại học California, cũng như đóng vai trò nhạc trưởng. Trong suốt sự nghiệp của mình, James đã 10 lần được đề cử Oscar, giành 6 giải Grammy cùng 13 đề cử của giải thưởng âm nhạc Mỹ (AMA).

Trần Quỳnh