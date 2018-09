Suri Cruise khóc thổn thức trên sân bóng

Trong khi Katie và con gái luôn quấn quýt bên nhau, Tom Cruise đã không được trông thấy thăm con gái từ tháng 12/2013. Tuy nhiên đại diện của tài tử cho biết, Tom đã có những lần thăm nom bí mật trong suốt những năm qua. Hiện Tom đang bận rộn đóng phim "Never Go Back" ở New Orleans.