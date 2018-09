Sự nghiệp xán lạn của 12 quán quân American Idol

Bước ra từ cuộc thi Thần tượng âm nhạc Mỹ, con đường của các nghệ sĩ Carrie Underwood, Kelly Clarkson, Phillip Phillips... trải đầy hoa hồng.

Kelly Clarkson (American Idol 2002)

Là thí sinh đầu tiên bước ra từ American Idol, Kelly Clarkson nhận được sự quan tâm, yêu mến của hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Đĩa đơn đầu tiên của cô mang tên A Moment Like This sau khi phát hành đã lập tức leo lên vị trí số một của bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Hot 100, phá vỡ kỷ lục của The Beatles vào năm 1964. Kelly là nghệ sĩ duy nhất hai lần đạt giải Grammy Album nhạc Pop xuất sắc, một giải năm 2007 cho album Breakaway và một giải năm 2012 cho album Stronger.

Đối với Kelly Clarkson thì kiên trì là điều quan trọng nhất. Cô kiên trì rèn luyện tài năng và cũng kiên trì tạo dựng được các mối quan hệ tốt trong đời sống âm nhạc.

Rubben Studdard (2003)

Anh chàng da màu Rubben Studdard nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả trong quá trình tham gia chương trình American Idol mùa thứ hai. Album đầu tay của anh phát hành năm 2003 đã giành album bạch kim, thu về 1,3 triệu USD. Kể từ đó đến nay, Ruben Studdard đã phát hành tất cả 6 album đồng thời anh cũng xuất hiện trong nhiều bộ phim và chương trình truyền hình nổi tiếng như 8 Simple Rules, Life on a Stick, All of Us… Tháng 10/2013, anh tham gia The Biggest Loser, show truyền hình thực tế ghi lại nỗ lực giảm cân của những người quá khổ và đã giảm được 54kg.

Fantasia Barrino (2004)

Quán quân mùa thứ 3, Fantasia Barrino từng nhận 3 đề cử Grammy cho album đầu tay Free Yourself phát hành năm 2006. Nhờ sức hút của Idol mà đĩa đơn đầu tay của cô, I Believe đã trở thành đĩa đơn bán chạy nhất năm 2004, đem về cho cô 3 giải thưởng tại lễ trao giải Billboard Music Awards. Album mới nhất của Fantasia, Side Effects of You Tour, được phát hành vào tháng 4 năm ngoái đã giúp cô có được 3 đề cử Grammy. Bên cạnh đó, cô cũng thử sức với vai diễn trong 2 vở nhạc kịch The Color Purple (2007) và After Midnight (2014).

Carrie Underwood (2005)

Với danh hiệu quán quân mùa thứ tư, Carrie Underwood hiện là thí sinh gặt hái được nhiều thành công nhất của American Idol. Cô là một ngôi sao nhạc đồng quê với nhiều bản hit đình đám như Before He Cheats, Some Hearts và Cowboy Casanova. Tổng doanh số bán đĩa thu được của cô ước tính khoảng 60 triệu USD. Trong đó Before He Cheats trích từ album đầu tay Some Hearts năm 2005 là ca khúc nhạc đồng quê đầu tiên bán được hơn 2 triệu bản điện tử, giành vị trí thứ 8 trên Hot 100 và có mặt trong top 10 của nhiều bảng xếp hạng âm nhạc khác. Ngoài ra nữ ca sĩ còn giành được vô số các giải thưởng danh giá, bao gồm 6 giải Grammy, giải thưởng âm nhạc Billboard, giải thưởng nhạc đồng quê và giải thưởng âm nhạc Mỹ.

Taylor Hicks (2006)

Trước khi giành ngôi vị quán quân thần tượng âm nhạc Mỹ mùa thứ 5, "anh chàng đầu bạc" Taylor Hicks đã có một sự nghiệp ca hát lâu năm. Album In Your Time phát hành năm 1997 của anh bán được 1.500 bản, và album năm 2005 Under the Radar bán được 17 nghìn bản. Bên cạnh thành công của album bạch kim phát hành sau khi đăng quang năm 2006, Taylor Hicks quyết định lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và kinh doanh. Anh tham gia vào vở nhạc kịch Grease trên sân khấu Broadway năm 2009 và là người chiến thắng Idol đầu tiên được biểu diễn tại Vegas Residency. Năm 2011, Taylor mở một nhà hàng riêng mang tên One Drinh & Dine, sau đó đổi thành Saw’s Juke Joint.

Jordin Sparks (2007)

Đăng quang ở tuổi 17, Jordin Sparks trở thành quán quân trẻ tuổi nhất American Idol. Album đầu tiên mang tên cô đã trở thành album bạch kim, trong khi bản song ca No Air với chàng ca sĩ Chris Brown được đề cử là Ca khúc song ca xuất sắc tại Grammy và thí sinh Idol thứ ba có số lượng đĩa bán chạy nhất. Album Battlefield năm 2009 tuy không đạt doanh thu cao bằng album Jordin Sparks nhưng cũng nhanh chóng leo lên vị trí số 10 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Jordin là quán quân đầu tiên có 5 album liên tục lọt top 20 của bảng xếp hạng âm nhạc này.

Quán quân mùa thứ 6 từng dừng sự nghiệp ca hát để lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, sân khấu, truyền hình. Có thể kể đến một số vai diễn của cô trong The Suite Life on Deck (2009), In the Heights (2010), Sparkle (2012, diễn chung cùng ca sĩ quá cố Whitney Houston)… Bên cạnh ca hát và diễn xuất, Jordin còn kinh doanh nước hoa.

David Cook (2008)

American Idol 2008 là một mùa giải đáng nhớ khi khán giả Mỹ chứng kiến cuộc tranh tài giữa rocker David Cook và thiên thần David Archuleta trong vòng chung kết. Với giọng hát khàn truyền cảm, kỹ năng guitar điêu luyện, David Cook đã thuyết phục hàng triệu khán giả Mỹ để trở thành thần tượng nước Mỹ. Một tuần sau khi đăng quang, 11 ca khúc của David cùng nhau tấn công bảng xếp hạng Billboard Top 100. Album đầu tay của anh bán được hơn 1 triệu bản và trở thành album bạch kim. Sau 2 album David Cook và This Loud Morning, hiện David Cook tập trung thực hiện album phòng thu thứ 3 và dự kiến ra mắt trong năm nay.

Kris Allen (2009)

Mặc dù giành ngôi vị quán quân American Idol năm 2009 nhưng Kris Allen lại không có may mắn nổi tiếng bằng á quân Adam Lambert và bị đồn rằng, chiến thắng của anh là nhờ những lá phiếu bình chọn giả mạo. Năm 2007, Kris tự phát hành album mang tên Brand New Shoes với hơn 600 bản. Tuy nhiên, album đầu tay trước đó thành công hơn khi bán được 346.000 bản và đứng vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng.

Lee DeWyze (2010)

Chàng ca sĩ điển trai 29 tuổi Lee DeWyze đến từ Illinois vinh dự trở thành người chiến thắng của American Idol mùa thứ 9. Album đầu tay, Live It Up tiêu thụ được 153.000 bản. Tháng 1/2013, nam ca sĩ ký hợp đồng thu âm với hãng đĩa Vanguard. 7 tháng sau, anh ra mắt album thứ hai. Lee từng nhận giải nam ca sĩ được yêu thích trong Teen Choice Awards năm 2010.

Scotty McCreery (2011)

Quán quân American Idol mùa thứ 10, Scotty McCreery thành công với bản hit I Love You This Big. Ca khúc này lấy lòng được người yêu nhạc và đứng ở vị trí thứ 32 trên bản xếp hạng âm nhạc Mỹ, trở thành một trong những ca khúc ra mắt đầu tiên trong lịch sử American Idol bán được 171.000 bản trong tuần đầu tiên phát hành và được chứng nhận là album vàng của năm 2011. Sự nghiệp của Scotty McCreery tiếp tục thành công với 3 album, trong đó có một album nhạc Giáng sinh. Chàng trai đến từ phía Bắc Carolina đã đoạt giải Nghệ sĩ mới xuất sắc năm 2011 và Nghệ sĩ đột phá năm 2013 tại lễ trao giải American Country Awards. Song song với việc ca hát, Scotty vẫn duy trì việc học tập đều đặn tại Đại học bang North Carolina tại Mỹ.

Phillip Phillips (2012)

Ca khúc Home giúp Phillip Phillips giành được ngôi vị quán quân của Idol Mỹ mùa thứ 11. Single này nằm trong album The World from the Side of the Moon nhanh chóng trở thành bản nhạc của mọi nhà khi liên tục xuất hiện trên truyền hình, phim ảnh, quảng cáo và ngay cả Thế vận hội Mùa hè 2012. Bản hit này nhận được đề cử ca khúc xuất sắc nhất trong Lễ trao giải âm nhạc thế giới (World Music Awards). Album thứ hai sẽ phát hành trong năm nay với single chủ đạo Raging Fire vừa ra mắt ngày 3/3 vừa qua.

Candice Glover (2013)

Năm ngoái, nữ ca sĩ trẻ sinh năm 1989, đến từ Nam Carolina, Candice Glover đã vượt quá đối thủ Kree Harrison trở thành quán quân và là giọng ca nữ đầu tiên chiến thắng chương trình truyền hình thực tế này kể từ năm 2007. Album đầu tay của Candice Glover, Music Speaks phát hành vào tháng 2/2014 với những ca khúc đậm chất R&B và soul đã bán được 19.000 bản và còn tiến xa hơn nữa. Album hiện đứng vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng R’n’B. Mới đây, cô đã tái ngộ khán giả truyền hình trong đêm công bố kết quả top 12 American Idol mùa thứ 13 cùng liên khúc Cried/Same Kinda Man.

Trần Quỳnh