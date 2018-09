Sofia Vergara - nữ hoàng phim truyền hình Mỹ

Hai năm liên tiếp, người đẹp nổi tiếng vì vòng một khủng đứng đầu danh sách các nữ diễn viên truyền hình Mỹ có thu nhập cao nhất.

Nữ diễn viên Sofia Vergara.

Theo thống kê của tạp chí Fobers, Sofia Vergara đã kiếm được 30 triệu USD (634 tỷ đồng) trong vòng một năm qua (từ tháng 6/2012 đến tháng 6/2013). Nữ diễn viên 41 tuổi nhận được cát-xê khổng lồ từ vai diễn thành công trong Modern Family - bộ phim truyền hình đoạt rất nhiều giải Emmy danh giá. Sofia cũng đóng vai trò là nhà sản xuất của seri phim Killer Woman.

Thêm vào đó, cô đào nóng bỏng này còn được mệnh danh là "nữ hoàng quảng cáo", có vô số hợp đồng đắt giá với các hãng Diet Pepsi, Kmart, mỹ phẩm Covergirl, đồ nội thất Rooms to Go, công ty bảo hiểm State Farm... Năm ngoái, người đẹp gốc Colombia cũng giành ngôi vị số 1 bảng thống kê này với 19 triệu USD.

Mariska Hargitay và Kaley Cuoco xếp vị trí thứ hai.

Đứng thứ hai trong danh sách năm nay là nữ diễn viên Mariska Hargitay (49 tuổi) và Kaley Cuoco - ngôi sao phim The Big Bang Theory. Hai người đẹp này đều kiếm được 11 triệu USD. Kim Kardashian cùng hai chị em gái của cô đứng vị trí thứ ba với 10 triệu USD. Các cô gái "lắm chiêu" nhà Kardashian tiếp tục ăn nên làm ra với show truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians cũng như công việc kinh doanh thời trang và dòng nước hoa riêng.

Top 10 nữ diễn viên có thu nhập cao nhất truyền hình Mỹ:

1. Sofia Vergara - 30 triệu USD

2. Mariska Hargitay và Kaley Cuoco - 11 triệu USD

3. Chị em nhà Kardashians, Ellen Pompeo, Melissa McCarthy, Bethenny Frankel và Tina Fey - 10 triệu USD

4. Cobie Smulders - 9 triệu USD

5. Alyson Hannigan - 8 triệu USD

6. Amy Poehler và Julianna Margulies - 7 triệu USD

7. Lena Dunham, Zooey Deschanel và Courteney Cox - 6 triệu USD

8. Whitney Cummings - 5 triệu USD

9. Mindy Kaling - 4 triệu USD

10. Kerry Washington - 3 triệu USD

Hoài Vũ