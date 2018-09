Sợ fan cuồng đột nhập, Rihanna bán biệt thự sang

Biệt thự ở Los Angeles của nữ ca sĩ rất lộng lẫy, tiện nghi nhưng cô không dám ở vì bị trộm lẻn vào nhiều lần.

Biệt thự của Rihanna ở Pacific Palisades (Los Angeles).

Rihanna vừa rao bán nhà với giá 14,9 triệu USD, cao hơn 2,9 triệu USD so với lúc cô mua vào tháng 12/2012. Biệt thự rộng hơn 1.000m2 giống như một thiên đường nghỉ dưỡng với đầy đủ tiện nghi và các phòng giải trí như quầy bar, bồn tắm nước nóng, bể bơi...

Tuy nhiên, mới ở được một thời gian, Rihanna đã rất hoảng sợ vì ngôi nhà bị đột nhập nhiều lần. Một số fan cuồng đã lẻn vào nhà cô bởi hệ thống an ninh không đảm bảo. Nữ ca sĩ may mắn chưa bao giờ bị mất trộm hay nguy hiểm đến tính mạng. Những tên này đã bị cảnh sát hoặc vệ sĩ tóm gọn khi vừa lẻn vào trong sân. Dù vậy, Rihanna vẫn cảm thấy không an toàn.

Villa sang trọng với 7 phòng ngủ, 9 phòng tắm và nhiều gian phòng giải trí.

Tháng 11 năm ngoái, Rihanna đã quyết định rời khỏi biệt thự sang trọng này và tìm một nơi ở bí mật khác. Cô cho thuê nhà với giá 65.000 USD một tháng. Gần đây, giọng ca Diamond quyết định bán nhà để mua một cơ ngơi khác.

Rihanna còn có một biệt thự 22 triệu USD ở quê nhà Barbados và một căn penthouse ở New York.

Hoài Vũ