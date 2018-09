Simon Cowell hạnh phúc vì sắp làm bố

Không còn e ngại những lời ì xèo bàn tán 'cướp vợ bạn thân', giám khảo X Factor cởi mở bày tỏ sự háo hức khi người tình đang mang thai đứa con đầu lòng của anh.

Simon Cowell tại lễ ra mắt phim "This Is Us".

Trở về sau chuyến du lịch dài ngày để "né" truyền thông, Simon Cowell xuất hiện rạng rỡ tại lễ ra mắt phim This Is Us vào tối 20/8 ở London. Khi được hỏi về tin vui sắp trở thành bố, Simon không còn lảng tránh mà thẳng thắn chia sẻ: "Điều ấy giống như là một giấc mơ. Tôi rất thích cảm giác làm một người bố", vị giám khảo truyền hình thực tế tâm sự với phóng viên tờ Mirror.

Simon cũng mở lòng thổ lộ với tờ Us: "Tôi rất hạnh phúc và hứng khởi. Tôi đang có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời". Simon đã bày bỏ niềm phấn khích của anh mà không hề e ngại vị hôn thê cũ Mezhgan Hussainy cũng có mặt trong lễ ra mắt phim. Simon chỉ mới chia tay Mezhgan vào đầu năm nay để đến với người đẹp đã có chồng, Lauren Silverman.

Hôn thê cũ, Mezhgan Hussainy, một mình tới buổi công chiếu phim.

"Ông trùm" truyền thông 53 tuổi từng không màng đến chuyện vợ con vì sợ vướng bận. Tuy nhiên suy nghĩ của anh đã thay đổi từ khi yêu Lauren Silverman. Hồi tháng 4, Simon khiến nhiều người nhạc nhiên khi lần đầu tiên tâm sự "rất thích trẻ con" và muốn có con đẻ thực sự chứ không phải con nuôi. Đến cuối tháng 7, Simon lại gây ngỡ ngàng với thông tin đã bí mật có em bé với người tình Lauren Silverman. Đứa con đầu lòng của anh sẽ chào đời vào mùa xuân năm tới.

Trong niềm vui sướng sắp được trở thành bố, Simon Cowell cũng hứng chịu nhiều lời đàm tiếu vì tằng tịu với người phụ nữ đã có chồng con. Theo những bức ảnh paparazzi ghi lại, Simon đã nảy sinh tình cảm với vợ của bạn thân từ vài năm nay trong khi bộ ba đi chơi cùng nhau. Ngày 23/7, chồng Lauren đã đệ đơn ly hôn sau khi phát hiện ra vợ đã có bầu với Simon. Đến ngày 14/8, họ đã chính thức ly dị và Lauren hoàn toàn tự do để đến với Cowell và sinh con cho anh.

Simon Cowell và cô bạn gái Lauren Silverman.

Hoài Vũ