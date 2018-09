Siêu mẫu ngực bự khoe thân táo bạo để bán sách

Katie Price không ngần ngại tận dụng triệt để thân hình bốc lửa để "câu khách" trong buổi quảng bá cuốn sách mới mang tên "Make My Wish Come True". Là một người mẫu kiêm ngôi sao truyền hình thực tế nhưng bà mẹ của 5 đứa con vẫn rất chịu khó viết lách. Ngôi sao 36 tuổi đã xuất bản nhiều cuốn tự truyện, tiểu thuyết lãng mạn - kinh dị và sách về trẻ em.