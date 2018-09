Shia LaBeouf: 'Tôi đã bị một cô gái cưỡng hiếp'

Tài tử 'Transformers' kể lại câu chuyện kỳ lạ đã xảy ra vào đầu năm nay tại một triển lãm nghệ thuật.

Shia LaBeouf - nam diễn viên 28 tuổi gần đây nổi tiếng vì những hành xử kỳ dị - vừa có tiết lộ gây sốc trên tạp chí Dazed and Confused. Trong cuộc trao đổi qua email với phóng viên, Shia đã kể lại tường tận câu chuyện anh bị quấy rối tại triển lãm nghệ thuật #I AM SORRY ở Los Angeles hồi tháng 2. Khi ấy, Shia đội chiếc mũ giấy trùm kín mặt và ngồi lặng lẽ trong gallerry suốt 5 ngày với sự sám hối. Hằng ngày, công chúng đứng xếp hàng để lần lượt vào thăm và trò chuyện với anh.

Shia tại cuộc triển lãm hồi tháng 2.

Tuy nhiên, không phải vị khách nào cũng khiến nam diễn viên dễ chịu. Một trong số đó là cô gái "bạo dâm" theo lời kể của Shia: "Một phụ nữ đến cùng với bạn trai nhưng anh ta ở bên ngoài khi sự việc xảy ra. Cô ấy quất vào chân tôi suốt 10 phút, sau đó lột quần áo tôi rồi tiến hành hãm hiếp".

Shia không miêu tả anh đã phải dừng vụ "tấn công" ra sao. Nhưng theo nguyên tắc Shia tự đặt ra trong cuộc triễn lãm kỳ quặc này, anh phải ngồi im và không được phản ứng với những người đến tiếp chuyện.

Điều tồi tệ hơn là vụ cưỡng hiếp lại lan truyền ra bên ngoài. Shia kể: "Có hàng trăm người đang đứng xếp hàng khi cô ấy bước ra với đầu tóc bù xù và son môi lem nhem. Điều đó thực sự không hay chút nào, không chỉ với tôi mà còn với bạn trai của cô ấy. Khi ấy, bạn gái tôi (nữ diễn viên Mia Goth) cũng đang xếp hàng đợi được gặp tôi bởi hôm đó là ngày lễ Tình nhân. Tôi đã sống trong gallery suốt sự kiện này nên chúng tôi đã không gặp nhau trong 5 ngày, không hề liên lạc. Bởi vậy, cô ấy đã rất tổn thương khi thông tin cưỡng hiếp được rỉ tai trong dòng người. Cô ấy bước vào, yêu cầu tôi giải thích. Tuy nhiên tôi không thể nói gì. Cả hai chúng tôi đã ngồi câm lặng trong đau đớn".

Bạn gái Shia có lẽ đã bỏ qua sự cố này bởi sau đó hai người vẫn gắn bó bên nhau.

Sau rất nhiều cuộc trao đổi qua email, Shia và nữ phóng viên tờ Dazed and Confused quyết định gặp nhau ở London. Tuy nhiên trong suốt một tiếng gặp gỡ, hai người chỉ hoàn toàn im lặng với chiếc camera gắn trên đầu.

Vài năm nay, Shia trở thành nhân vật tai tiếng trong những câu chuyện kỳ quặc. Đầu tiên, anh chấp nhận khỏa thân hoàn toàn đóng video ca nhạc dài 10 phút với một vũ công nữ vào năm 2012. Sau đó, Shia tham gia vào bộ phim Người đàn bà cuồng dâm và tuyên bố rằng anh sẽ đóng cảnh sex thực sự. Vì chuyện này, nam diễn viên đã phải chia tay cô bạn gái người Việt.

Shia khỏa thân trong video ca nhạc.

Cuối năm ngoái, Shia bị tố đạo ý tưởng khi thực hiện một bộ phim ngắn. Anh đã phải lên tiếng xin lỗi công chúng và đội mũ giấy trùm kín mặt đi khắp nơi. Tuy nhiên, sự việc chưa dừng ở đó. Shia lại gây rối trong một rạp hát và bị cảnh sát còng tay đưa về đồn. Anh buộc phải đăng ký tham gia một khóa điều trị tâm lý ngoại trú. Sau thời gian đó, Shia lao vào làm phim Fury. Anh đã hành hạ bản thân bằng việc tập luyện và trải nghiệm những khắc nghiệt trong trại lính suốt 1 tháng trước khi trở lại gặp gỡ dàn diễn viên của phim.

Hoài Vũ