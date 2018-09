Shayne Ward xấu hổ khi bị rò rỉ băng sex

Video ghi lại cảnh 'tự sướng' của giọng ca 'No Promises' khi đang chat sex với một phụ nữ.

Một tài khoản Twitter đã đăng tải video nóng của nam ca sĩ Shayne Ward cùng lời rao bán những bản sao của cuốn băng này. Không lâu sau đó, người này xóa đi nhưng một số người vẫn kịp lưu lại và truyền nhau ảnh động cắt từ video. Gương mặt và ngực trần in hình xăm của Shanye lộ rõ trong các bức ảnh.

Shayne Ward trong video sex.

Theo The Sun, trong đoạn phim, Quán quân X Factor Anh 2005 khỏa thân nằm trên giường, vừa trò chuyện với một cô gái qua mạng, vừa "tự xử". Video được quay từ nhiều năm trước nhưng Shayne Ward vẫn rất xấu hổ khi nó bị rò rỉ.

Người bạn của nam ca sĩ tiết lộ trên The Sun: "Video này từ rất lâu rồi. Lúc đó Shanye đang độc thân và anh đang đi tour với nhóm War of the Worlds. Anh ấy đã nghĩ rằng đoạn chat rất riêng tư và chỉ diễn ra một lần thôi. Shanye chỉ nhận ra anh đã bị lừa qua mạng sau khi video bị phát tán vào hôm nay. Anh ấy vô cùng xấu hổ và không thể tin ai đó lại có thể làm điều này".

Người bạn tiết lộ, Shayne Ward đã đỏ bừng mặt khi xem lại đoạn chat sex năm xưa.

Shayne hiện hẹn hò với nữ diễn viên Sophie Austin và cặp đôi đang mong chờ em bé đầu lòng chào đời. Đại diện của nam ca sĩ từ chối bình luận về sự việc này.

Shayne Ward sinh năm 1984, là người chiến thắng trong cuộc thi The X-Factor của Anh mùa thứ hai. Single đầu tay của anh, That’s My Goal, là đĩa đơn bán chạy nhất tại xứ sở sương mù vào mùa Giáng sinh năm ấy. Nam ca sĩ được khán giả biết tới qua những ca khúc lãng mạn như No Promises, Stand By Me hay Until You... Shayne Ward đã ba lần tới Việt Nam biểu diễn.

MV "Until You" của Shayne Ward

MV Until You của Shayne Ward

Hoài Vũ