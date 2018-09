Selena xác nhận không thể tuyệt tình với Justin Bieber

Người đẹp 22 tuổi chia sẻ, cô không phủ nhận khả năng tái hợp bạn trai cũ dù anh đã khiến cô biết bao lần rơi nước mắt.

Yêu nhau 4 năm, chia tay, tái hợp rồi lại chia tay nhiều lần nhưng Selena Gomez và Justin Bieber chưa bao giờ có thể đoạn tuyệt như những cặp đôi khác. Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí Elle tháng 11, Selena thổ lộ: "Tôi sẽ mãi mãi ủng hộ anh ấy và yêu thương anh ấy theo một cách riêng... Chúng tôi đã trưởng thành cùng nhau. Tôi nghĩ mọi người muốn mối quan hệ này khác đi... nhưng tôi tôn trọng anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy cũng tôn trọng tôi, theo một cách lành mạnh".

Khi được hỏi liệu có quay lại với Justin Bieber, Selena mỉm cười trả lời: "Tôi cũng không biết nữa!".

Selena và Justin một thời yêu đương thắm thiết.

Khẳng định giờ chỉ là bạn tốt, Selena và bạn trai cũ vẫn gặp gỡ, đi chơi cùng nhau. Vào tháng 7, paparzzi từng chụp được hình ảnh nữ ca sĩ đi bơi với Justin rất thân thiết. Sau nhiều đau khổ, giận hờn, họ lại vui vẻ bên nhau dù không còn yêu đương nồng cháy như trước.

Trong khi đó, Selena vẫn không quên khoảnh khắc cô quyết định từ bỏ Justin Bieber. Đó là tại lễ trao giải American Music Awards năm ngoái, nơi cô đã hát bài The Heart Wants What It Wants lần đầu tiên và bật khóc trong khi trình diễn. Cô kể: "Thời điểm đó mọi người đều bàn tán về mối quan hệ của tôi. Quá mệt mỏi, tôi đã tự nhủ: Mình muốn lần trình diễn này sẽ là lần cuối cùng mình phải nói về chuyện đó. Tất cả những gì tôi muốn là giũ bỏ". Selena đã biểu diễn trước hàng nghìn khán giả và gần 12 triệu người xem truyền hình trực tiếp để rồi sau đó, cô cảm thấy như "trút bỏ được gánh nặng lớn đè trên vai".

Selena trên tạp chí Elle.

Sau ngày hôm ấy, ngôi sao Phù thủy xứ Waverly lấy lại cân bằng và bắt đầu cuộc sống mới vui vẻ. Selena hẹn hò DJ điển trai Zedd, 26 tuổi và cuộc tình thoáng qua này đã mang lại cho cô rất nhiều niềm vui. Trong cuộc phỏng vấn trên Elle, Selena xác nhận: "Tìm một tình yêu mới không phải là mối quan tâm lớn của tôi nhưng tôi đã hẹn hò và cảm thấy rất thú vị. Tuy vậy, hiện tại tôi chưa muốn một mối quan hệ nghiêm túc. Tôi thích gặp gỡ, vui chơi với các bạn bè của mình".

Hoài Vũ