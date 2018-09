Selena vẫn khoe body dù bị chê béo

Những ngày gần đây, rất nhiều người bàn tán về thân hình ngấn mỡ của Selena khi cô liên tục diện những bộ bikini khoe da thịt trong kỳ nghỉ ở Mexico. Mặc những lời chê bai có phần giễu cợt trên mạng xã hội, giọng ca "Come & Get It" vẫn tự tin mặc áo tắm sexy vui đùa cùng bạn bè.