Selena tự tin dạo phố mặc gièm pha về cân nặng

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, hôm qua, Selena Gomez bất ngờ lọt vào tầm ngắm của các paparazzi khi đang tung tăng trên đường phố Woodland Hills, Los Angeles. Giọng ca "The Heart Wants What It Wants" diện bộ jumsuit màu xám cut-out độc đáo, đi boot ngắn cổ ton-sur-ton sành điệu, sải bước như trên sàn catwalk.