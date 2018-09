Selena sexy nô đùa trên biển

Selena Gomez dành thời gian nghỉ mát tại bãi biển ở Casa Aramara, Mexico. Nữ ca sĩ lộ thân hình ngấn mỡ trong bộ bikini hai mảnh nhỏ xíu cách đây hai hôm. Lần này, giọng ca "The Heart Wants What It Wants" mặc bikini tối màu liền thân che đi vòng 2 kém săn chắc.