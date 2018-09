Selena rớm lệ khi hát về Justin Bieber

Selena Gomez mang đến giai điệu đầy cảm xúc trong lễ trao giải American Music Awards tại nhà hát Nokia, Los Angeles tối 23/11. Lần đầu tiên cô trình diễn live ca khúc mới nhất "The Heart Wants What It Wants". Bản ballad kể về con tim đau khổ vì quá yêu mặc dù biết tình yêu ấy là mù quáng. Chuyện tình buồn ngoài đời thật với Justin Bieber đã truyền cảm hứng cho Selena sáng tác ca khúc này.