Selena không ngừng ôm ấp bạn diễn trên phim trường

Trong phim, giọng ca "The Heart Wants What It Wants" vào vai một phụ nữ thuộc tầng lớp lao động khắc khổ, mang bầu và sinh con. Ngôi sao 22 tuổi diện trang phục của thập niên 30, trổ tài bổ củi, ẵm con khá thú vị.