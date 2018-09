Selena Gomez và Justin Bieber lại bí mật hẹn hò

Đoạn video ngắn quay lại cảnh cặp đôi cười đùa vui vẻ bên một nhóm bạn đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Hôm qua, 28/5, trên tài khoản Snapchat của vị mục sư có tên Rich Wilkerson Jr. đã đăng tải một đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh vui vẻ của Selena Gomez và Justin Bieber. Trong video, hoàng tử nhạc pop đọc và công chúa Disney cùng ngồi trong một căn phòng, xung quanh là một số người bạn thân thiết. Mặc dù máy quay chỉ lia qua mặt nữ ca sĩ 22 tuổi trong chớp nhoáng nhưng đủ để người xem có thể thấy nụ cười thoải mái của cô nàng khi ở cạnh Justin và bạn bè.

Cặp đôi trông rất thoải mái khi ở bên nhau.

Trước đó, vào hôm thứ 4, tờ Hollywood Life đưa tin bắt gặp giọng ca Baby cùng tới nhà thờ Hillsong ở New York với bạn gái cũ. Một số nhân chứng có mặt tại đây cho hay: "Cặp đôi đã cùng nhau xuất hiện tại nhà thờ Hillsong. Dù không rời đi cùng lúc nhưng họ chắc chắn đã gặp gỡ bên trong. Tâm trạng của họ đều rất thoải mái". Tuy nhiên, nguồn tin thân cận khẳng định với E!Online, cả hai không hề quay lại với nhau mà chỉ coi nhau như bạn bè: "Họ chắc chắn không quay lại. Mối quan hệ của Selena và Justin chỉ giữ ở mức bạn bè. Điều này hoàn toàn vô hại".

Selena và Justin đã chia tay vào cuối tháng 9 năm ngoái sau nhiều lần hợp-tan, tan-hợp. Thậm chí, mối tình ngọt ngào nhưng nhiều nước mắt đã truyền cảm hứng cho Selena sáng tác ca khúc mới The Heart Wants What It Wants. Sau khi chia tay, Selena từng hẹn hò thời gian ngắn với chàng DJ Zedd, người hợp tác với cô trong một số sản phẩm âm nhạc gần đây. Tuy nhiên chuyện tình cảm của cặp đôi không đi đến đâu. Trong khi đó, Justin Bieber liên tục dính nghi án cặp kè với nhiều chân dài 9X đình đám như Kendall Jenner, Hailey Baldwin và mới đây nhất là Jayde Pierce nhưng chưa một lần lên tiếng khẳng định. Hiện tại, các fan của Selena hy vọng cô có thể tìm được một nửa đích thực thay vì cứ mãi vương vấn trong mớ tình cảm với tình cũ lắm tài nhiều tật.

Selena vui vẻ cùng Justin Bieber

