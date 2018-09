Selena Gomez từng tổn thương sâu sắc vì bị chê béo

Ngôi sao 23 tuổi thậm chí phải xóa tài khoản Instagram trên điện thoại vì không thể phớt lờ những lời bình luận ác ý trên mạng.

Selena Gomez từng là mục tiêu ném đá của cư dân mạng khi có một thời gian cô để cân nặng tăng một cách mất kiểm soát. Hồi đầu hè, giọng ca Good For You gây sốc khi xuất hiện trên bãi biển trong kỳ nghỉ ở Mexico với thân hình đẫy đà, lộ những ngấn mỡ thừa kém thẩm mỹ. Tuy nhiên, cựu sao Disney không để tình trạng này kéo dài lâu. Cô tức tốc lên kế hoạch kiểm soát chế độ ăn uống và tích cực luyện tập. Hiện tại, nữ ca sĩ đã lấy lại được vóc dáng săn chắc và quyến rũ vốn dĩ.

Sau những chỉ trích của công chúng về ngoại hình, Selena đã rất nỗ lực để có thể lấy lại vóc dáng thon gọn.

Trò chuyện trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Extra hôm 23/9, Selena thổ lộ về khoảng thời gian khó khăn khi phải cố gắng phớt lờ những lời chỉ trích về ngoại hình. "Có khá nhiều người ghét cơ thể của tôi. Họ không ngừng bàn tán về việc tôi tăng cân. Tôi đã lui tới Mexico một thời gian. Ở đó, tôi suy nghĩ về những điều đang diễn ra. Nếu bảo tôi không cảm thấy tổn thương thì đó là nói dối. Tuy nhiên, tôi đã biết cách chuyển nỗi buồn vào trong âm nhạc", ngôi sao 23 tuổi tâm sự. Người đẹp cũng cho rằng vì mọi người nói quá nhiều về vấn đề này nên cô không thể tiếp tục im lặng. Nữ ca sĩ quyết định cho ra đời album Revival, trong đó là những ca khúc viết lên từ chính những trải nghiệm của cô.

Trước đây, Selena cũng từng lên mạng phản pháo lại lời chê bai về thân hình của cô trên mạng xã hội: "Tôi không quan tâm chuyện người ta hay bạn cho rằng tôi phải trông như thế nào. Tôi không cần phải làm gì ngoài việc yêu chính bản thân mình, lo cho công việc, quan tâm tới người hâm mộ, gia đình và bạn bè... Và tôi có tập thể dục. Bạn không có quyền phán xét người khác nên hay không nên làm gì". Bên cạnh đó, cô còn đăng bức ảnh mặc bikini sexy kèm dòng status khẳng định chắc nịch: "Tôi hạnh phúc với những gì mình có".

Tuy tỏ ra mạnh mẽ là vậy nhưng giọng ca The Heart Wants What It Wants thừa nhận cô từng phải xóa tài khoản Instagram khỏi điện thoại trong vòng một tuần. Lý do được đưa ra là bởi không dễ để cô có thể bỏ ngoài tai những nhận xét ác ý nhan nhản trên mạng.

Selena Gomez táo bạo khỏa thân trên bìa album mới.

Selena Gomez hiện bận rộn quảng bá cho bộ phim hoạt hình Hotel Transylvania 2 mà cô tham gia lồng tiếng. Album Revival của người đẹp cũng chuẩn bị được phát hành vào ngày 9/10 tới. Trước đó, hai single nằm trong album, Good For You và Same Old Love đã được ra mắt và nhận được nhiều phản hồi tích cực.

