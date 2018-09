Selena Gomez tránh mặt tình cũ Bieber

Cặp tình nhân một thủa người đến trước, kẻ đến sau và không giáp mặt một lần.

Từng một thời quấn quýt, nhưng khi đã "đường ai nấy đi", Selena Gomez và Justin Bieber đều cố gắng tránh mặt nhau. Cùng hiện diện tại thảm đỏ Met Gala - sự kiện diễn ra hôm 4/5, cặp đôi thậm chí không giáp mặt một lần. Theo Mirror, hai người đến vào thời điểm khác nhau.

Selena trên thảm đỏ Met Gala 2015, cô nói rằng cô có cảm tưởng mình như một nàng công chúa trên thảm đỏ. Ảnh: Mirror.

Trên thảm đỏ sự kiện, Selena diện một thiết kế màu trắng điệu đà của Vera Wang, với những đường cut-out gợi cảm. Cô còn cài thêm một bông hoa màu trắng duyên dáng trên tóc. Mặc dù bị không ít khán giả chê béo, người đẹp từng thể hiện sự tự tin về ngoại hình với những lời chia sẻ trên Twitter: "Tôi hạnh phúc với bản thân mình".

Trong khi Selena thu hút những ánh nhìn bởi vẻ đẹp cổ điển, Justin Bieber chọn cho mình chiếc áo vest khá cầu kỳ, mang đậm phong cách chủ đề China: Through The Looking Glass (Trung Quốc qua lăng kính) của buổi tiệc. Không phút bận tâm "tìm kiếm" người cũ, anh mê mải chụp hình với các cô gái đẹp tại sự kiện. Trên trang cá nhân, Bieber đăng ảnh anh và Lady Gaga và chú thích: "Tôi và Nữ hoàng", sau đó là hình ảnh selfie cùng người mẫu Cara Delevigne.

Justin Bieber trên thảm đỏ Met Gala.

Selena Gomez đang tận hưởng cuộc sống tự do không yêu đương, trong khi Justin Bieber không ngừng khiến báo chí "tốn giấy mực" với tin đồn tình ái cùng hàng loạt chân dài như Shanina Shaik, Kendall Jenner và Hailey Baldwin.

Nguyễn Hương