Selena Gomez: 'Tôi sexy mà không cần khoe nội y'

Ngôi sao 23 tuổi chia sẻ về hình ảnh gợi tình trong MV mới, về tình yêu và sự trưởng thành của cô.

Khi Selena Gomez nhận lời phỏng vấn với tạp chí Flare tháng 11, nữ phóng viên kể rằng, cô đã tưởng tượng đến hình ảnh một công chúa Disney mong manh, yếu đuối giống như "một con chim chao đảo giữa bão tố" vì vừa trải qua tình yêu tuổi trẻ đầy biến động và bị dư luận bủa vây. Thế nhưng, "tôi đã sai", ký giả viết. Một Selena Gomez mà cô vừa gặp là một phụ nữ trẻ có âm giọng sâu đầy cuốn hút, một nghệ sĩ quyến rũ, cởi mở, tự tin, biết kiểm soát bản thân và cũng rất giàu cảm xúc.

- Gần đây Selena viết trên Twitter rằng bạn rất thất vọng với những cuộc phỏng vấn về cơ bản vẫn coi bạn như thời 16 tuổi và bạn ước truyền thông có thể nói đúng về con người hiện tại của bạn hơn. Vậy, bây giờ bạn là ai?

- Tôi đã có những chuyển biến lớn, cá nhân và trong sự nghiệp. Tôi đã có rất nhiều khai phá và đạt được một vài thành tựu: một hình ảnh mới và một đội ngũ mới. Tôi làm việc nhiều hơn - phát triển sự nghiệp âm nhạc, tham gia hai bộ phim. Tôi đã phải vật lộn để có sự chuyển biến này. Tôi rất tức giận khi truyền thông phác họa chân dung không đúng về mình. Tôi đã 23 tuổi và biết chọn hướng đi cho mình. Tôi cảm thấy tự tin, mạnh mẽ và biết kiểm soát bản thân.

- Mặc dù đã thoát khỏi hình ảnh ngôi sao Disney từ hai năm trước với bộ phim "Spring Breakers" nhưng có phải bạn vẫn cảm thấy rất khó để công chúng nhìn nhận bạn là một nghệ sĩ trưởng thành?

- Tôi nghĩ mọi người cũng đang trưởng thành cùng tôi. Có những thời điểm khi công chúng thấy sự thay đổi của tôi, họ không quen với điều đó. Nhưng rõ ràng tôi không còn ở tuổi 16 nữa. Tôi là một phụ nữ trẻ, tôi đã lớn và đang cố gắng phát triển theo cách tôi cảm thấy thoải mái nhất.

- Bạn đã có những quyết định quan trọng nào trong năm nay?

- Tôi chỉ vừa ký hợp đồng với công ty Interscope Records (Selena vừa kết thúc hợp đồng 7 năm với Hollywood Records). Vào một ngày nọ, khi chúng tôi đã thu âm được vài tháng, mọi người đều cảm thấy những bài hát mới khá ổn. Tuy nhiên tôi vẫn thấy không hài lòng - tôi không nghĩ mình tìm thấy linh hồn của album. Bởi vậy tôi đã đề nghị được tham gia điều hành sản xuất đĩa nhạc. Tôi không ngờ họ thích ý kiến này và tin tưởng tôi. Đó là một quyết định lớn, bởi tôi được hợp tác với họ chứ không phải bị uốn nắn theo một khuôn mẫu nào đó. Bây giờ thì album đã hoàn thành. Tôi rất hào hứng với những gì mình đã làm. Tất cả đều là sự lựa chọn của tôi.

- Bạn kỳ vọng điều gì trong album "Revival"?

- Tôi muốn làm một album chứ không muốn chỉ làm hàng triệu single. Tôi muốn nó thật giàu cảm xúc. Tiêu đề các bạn hát nói lên những lát cắt, những trải nghiệm trong cuộc sống của tôi: Một ca khúc có tên Kill Em With Kindness (Hãy giết họ với lòng tử tế), ca khúc khác là Rise (Trỗi dậy) hay Survivors (Sống sót). Tên album nảy đến trong khoảnh khắc tôi đang ở Mexico (tôi đã viết và thu âm một số ca khúc ở đó vì muốn tranh xa môi trường Los Angeles). Trong khi ở Mexico, tôi bị nhiều chỉ trích vì tăng cân. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi và bị đè nén. Revival (Hồi sinh) là ca khúc số 1 trong album với những dòng chữ đầu tiên cất lên: Tôi cảm thấy như mình đã thức tỉnh - mọi xiềng xích quanh tôi cuối cùng đã tan vỡ".

- Hôm qua tôi đã nghe một vài ca khúc mới của bạn và thấy rằng đó là sự cân bằng giữa sức mạnh và sự tổn thương?

- Album có ý nghĩa rất nhiều với tôi. Tôi không phải là một ca sĩ có giọng hát tuyệt vời giống như Celine Dion. Từ khi 16 tuổi, tôi đã có giọng trầm và tôi thấy bất an vì giọng nam tính đó. Nhưng khi bắt đầu đóng phim, tôi nhận ra đó chính là dấu ấn riêng của mình. Tôi không muốn ép mình hát được nốt cao nhất. Thế mạnh của tôi là sự chuyển tải cảm xúc bởi tôi là người nhiều cảm xúc.

Trong hai năm qua, tôi cảm thấy đã trải qua quá nhiều điều, tôi đã yêu mãnh liệt và sau đó đã vượt qua được nhiều chuyện rắc rối. Tất cả những trải nghiệm đẹp đẽ ấy phức tạp nhưng rất thú vị, nó giúp tôi trưởng thành hơn. Đó là điều tôi muốn các ca khúc của mình chuyển tải được.

- MV "Good for You" của bạn rất sexy và ảnh bìa album cũng thế (trong video, Selena quằn quại trong căn phòng, mặc áo choàng lụa, áo phông dài và sau đó là quần jeans.... Nó gợi cảm, tràn đầy sức sống nhưng cũng vẫn trang nhã). Sự sexy đó đến một cách tự nhiên hay bạn đã cố đẩy nó ra ngoài vùng an toàn của bản thân?

- Tôi có những định nghĩa riêng về những gì tôi cho là đẹp và sexy. Đó là lý do tại sao trong video này, tôi không phải mặc nội y và không cần anh chàng nào trong đó. Đó là một phụ nữ trong những khoảnh khắc trần trụi và chân thật. Cô ấy đang tổn thương và đó chính là sự quyến rũ. Tôi lấy cảm hứng từ những phụ nữ được là chính mình, sống thật với mình. Tôi cũng giống như thế. Tôi không thích làm những điều tôi cảm thấy vô nghĩa.

- Rất nhiều lần bạn nói đến khái niệm được là chính mình và được trao quyền - làm tôi nghĩ đến Taylor Swift. Tôi biết bạn rất thân thiết với Taylor và có phải cô ấy cùng những nữ nghệ sĩ trẻ khác kết nối với nhau, trò chuyện và truyền cảm hứng cho nhau?

- Tôi hy vọng điều này ngày càng diễn ra nhiều hơn! Một nhóm phụ nữ tôi yêu mến và ngưỡng mộ đang hỗ trợ lẫn nhau. Taylor là người có những cách hay ho đưa mọi người đến với nhau. Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều bởi khi bắt đầu làm việc, tôi không được tự tin lắm về bản thân. Tôi không thể tin tưởng người khác. Và Taylor đã có cách giúp đỡ tôi rũ bỏ mọi e ngại để sống thoải mái hơn. Tôi rất thích điều đó.

- Tôi từng xem một clip ghi lại cảnh ở show giải trí, có tới 100 người bủa vây bạn khi bạn đang cố bước vào xe hơi. Điều này gây khó khăn với bạn nhiều không?

- Cảnh đó đã không diễn ra tại studio hay trường quay phim - những nơi tôi cảm thấy an toàn và yêu thích. Nhưng dù sao tôi cũng thấy ổn vì đó là một trong những công việc tôi phải làm.

- Chuyện hẹn hò của bạn thì sao Selena? Hình như bạn không thể dùng ứng dụng hẹn hò Tinder trên điện thoại?

- Tôi không thể nào dùng Tinder vì e sợ. Tôi sẽ hẹn hò, đó không phải là việc khó vì tôi là một quý cô xinh đẹp mà (cười). Tuy nhiên chuyện yêu đương không phải là mối quan tâm chính của tôi. Hiện tại, tôi đang cảm thấy hạnh phúc với chính mình.

- Nếu có thể nhấn nút để sự nổi tiếng tiêu tan, bạn sẽ làm công việc gì?

- Tôi sẽ tới trường nấu ăn và học làm đầu bếp. Tôi luôn thích nấu nướng mà. Tôi lớn lên ở miền nam, từng phụ giúp mẹ làm đủ các món như thịt hầm, thịt gà, bí... Tôi cũng có thể đứng hàng giờ bên bố giúp ông làm bánh ngô, nấu cơm, làm xốt...

- Gần đây bạn đã tự mua nhà và cho bạn bè sống cùng. Ngôi nhà sôi động như thế nào?

- Thật tuyệt vời. Một trong những người bạn cùng phòng của tôi là người môi giới và một số khác làm việc cho công ty truyền thông xã hội. Các cô gái luôn ngồi bên máy tính xách tay của họ. Có cà phê, những cuộc trò chuyện và xô xát nữa. Mọi người hay thức và nói chuyện thâu đêm. Nếu tôi có được thời gian một mình, tôi sẽ thổi kèn, nhảy múa quanh nhà, uống một lon Red Bull hoặc một thứ gì đó, giống như tôi có hẳn một câu lạc bộ trong ngôi nhà của mình.

- Trên Twitter, bạn rất cởi mở nói chuyện về nhà thờ và tôn giáo?

- Tôi tôn trọng mọi tôn giáo và khuyến khích mọi người có đức tin của họ. Trong trường hợp của tôi, tôi luôn tin vào Chúa.

- Đức tin ảnh hưởng như thế nào đối với sự lựa chọn nghề nghiệp của bạn?

- Tôi có lòng từ bi, tôi có sự tha thứ, tôi có sự hiểu biết và tự lựa chọn cuộc sống cho bản thân. Tôi chưa bao giờ thất vọng về những việc mình đã làm. Trái lại, tôi rất tự hào.

Hoài Vũ