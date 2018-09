Selena Gomez: 'Tôi sẽ mãi ủng hộ Justin Bieber'

Selena thổ lộ, dù chia tay nhưng cô vẫn yêu thương chàng ca sĩ lắm tài nhiều tật.

Selena Gomez mở lòng chia sẻ về mối quan hệ phức tạp của cô và nam ca sĩ Baby trong talkshow On Air with Ryan Seacrest hôm 6/11. Người đẹp 22 tuổi không tiết lộ đã thực sự dứt lòng hay vẫn còn tơ vương nhưng cô tâm sự: "Tôi sẽ mãi ủng hộ anh ấy, sẽ luôn là như vậy. Tôi sẽ buồn khi anh ấy buồn, sẽ hạnh phúc khi anh ấy hạnh phúc. Tôi không bao giờ muốn điều gì tồi tệ xảy ra với anh ấy vì nó làm trái tim tôi đau đớn...".

Selena tái hợp rồi lại chia tay Bieber vào cuối tháng 9 vừa qua.

Buổi phỏng vấn diễn ra nhân dịp Selena phát hành MV mới The Heart Wants What It Wants - một ca khúc trữ tình da diết diễn tả trái tim cô đơn, đau khổ của một cô gái vừa chia tay người yêu. Nhiều người cho rằng, mối tình hợp - tan với Bieber đã gợi cảm hứng cho Selena sáng tác ca khúc này.

Selena chia sẻ không xác nhận nhưng chia sẻ, Bieber chính là người đầu tiên nghe cô hát và anh rất cảm động trước giai điệu bài hát: "Anh ấy nghĩ đó là một ca khúc tuyệt vời. Tôi nghĩ anh ấy đã có một chút ghen tị với anh chàng trong MV này. Thành thực mà nói, âm nhạc là sự giãi bày cảm xúc. Lời trái tim của cô gái cũng là tâm trạng của nhiều người khác".

Selena nức nở trong MV.

Ca khúc The Heart Wants What It Wants có những đoạn đầy thổn thức: "Chiếc giường trở nên lạnh lẽo vì anh không còn ở bên/ Tương lai của chúng ta sao quá mờ mịt/ Nhưng em không thể sống cho đến khi anh gọi/ Em sẽ đặt cược trái tim mình/ Em lưu lại lời khuyên của anh nhưng em sẽ không nghe/ Anh có thể đúng nhưng em không quan tâm/ Có hàng triệu lý do vì sao em nên rời xa anh/ Nhưng trái tim muốn những gì nó muốn...".

MV "The Heart Wants What It Wants"

Hoài Vũ