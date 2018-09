Selena Gomez thường bị thu hút bởi... trai hư

Ngôi sao 23 tuổi thổ lộ với tờ Marie Claire về chuyện tình một thời với Justin Bieber.

Chuyện tình yêu của Selena Gomez - cô ca sĩ 23 tuổi với gương mặt thiên thần và vóc dáng sexy luôn khiến fan quan tâm, nhất là khi cô vừa gây ồn ào với việc phớt lờ Justin, ôm ấp Orlando Bloom trong câu lạc bộ đêm hôm 8/5. Thổ lộ với tờ Marie Claire số mới, chủ nhân của hit Heart Wants What It Wants cũng tiết lộ, cô dễ bị thu hút bởi các chàng trai hư.

Selena Gomez trên tạp chí Marie Claire số mới. Cô nói: "Tôi yêu các bad boy".

Được quan tâm đặc biệt về mối quan hệ "on-off" suốt 5 năm với nam ca sĩ Justin Bieber, Selena thổ lộ mối quan hệ này đã lấy đi của cô nhiều thời gian, tâm sức. Nữ ca sĩ đề cập về chuyện tình cảm cũng như những tin đồn đã bủa vây mình suốt khoảng thời gian đó: "Đầu tiên tôi không quan tâm (tới tin đồn). Đối với tôi, mọi thứ khi đó đơn giản chỉ là: tôi đã 18 tuổi, tôi có bạn trai, chúng tôi trông hợp nhau, chúng tôi thích như vậy. Nhưng sau đó trái tim tôi tan vỡ, và tôi bắt đầu để ý tới nó (các tin đồn). Thực ra mọi người chẳng biết rõ vấn đề, nhưng tin đồn thì ở khắp mọi nơi. Lúc đó tôi cảm giác như mình rơi vào bế tắc, không biết phải làm gì".

Selena nói, cô đã thực sự đầu hàng: "Tôi kiệt sức. Thực sự là tôi đã kiệt sức. Tôi quan tâm quá nhiều đến sức khỏe, tình trạng của anh ấy. Và giờ thì tôi không thể làm thế thêm nữa". Cô tâm sự về chuyện yêu đương: "Tôi từng hẹn hò, từng có một khoảng thời gian tuyệt vời. Nhưng tôi không tin ai cả, thực tế chuyện hẹn hò sẽ chỉ vui nếu tôi xác định trên tinh thần "chỉ là để vui vẻ".

Nguyễn Hương