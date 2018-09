Selena Gomez thuê nhà sống cùng bạn trai

Người đẹp và ca sĩ The Weeknd chuyển đến sống cùng nhau trong căn hộ cao cấp ở New York sau 9 tháng hẹn hò.

Selena Gomez thường ở khách sạn khi làm việc xa nhà, tuy nhiên gần đây cô đã thuê một căn hộ ở khu Greenwich Village, New York trong thời gian quay phim mới của đạo diễn Woody Allen. Theo ET, bạn trai của Selena là ca sĩ The Weeknd cũng sống cùng và hàng xóm thường thấy cặp đôi ra vào căn hộ sang trọng này.

Selena và The Weeknd chung sống cùng nhau trong căn hộ ở New York.

Nguồn tin chia sẻ, căn hộ cao cấp có trần nhà cao 3,5m, ban công kính Juliet, phòng bếp kiểu Anh. "Điều tuyệt vời hơn tất thảy là phòng tắm rất hợp với thị hiếu của Selena và The Weeknd với vòi tắm hơi nước, bồn tắm Kohler. Cả hai đều thân thiện với hàng xóm và dường như rất hạnh phúc với cuộc sống tại đây", nguồn tin kể.

Những phòng tương tự trong tòa nhà này có giá cho thuê khoảng 16.000 USD (360 triệu đồng) một tháng. Chưa rõ Selena thuê căn hộ này trong bao lâu nhưng nữ ca sĩ được cho là đã "phải lòng" thành phố New York. Cô vốn định cư ở Los Angeles và sở hữu một biệt thự thơ mộng.

Selena trên trường quay ở New York ngày 11/9.