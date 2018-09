Selena Gomez suýt lộ ngực vì váy quá trễ

Giọng ca "The Heart Wants What It Wants" khoe sắc vóc thon gọn trong bộ váy cúp ngực ôm sát cơ thể. Để phù hợp với yêu cầu công việc, Selena đã nỗ lực tập luyện để lấy lại vóc dáng mảnh mai. Cách đây gần nửa năm, cựu sao Disney liên tục bị fan la ó vì để tăng cân quá đà.