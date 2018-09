Selena Gomez 'quẩy' tưng trong MV ca nhạc mới

Ngôi sao Disney cháy hết mình với anh chàng DJ Zedd trong ca khúc mới phát hành 'I want you to know'.

Hôm qua, 10/3, MV ca nhạc chung của Selena Gomez và DJ người Nga, bạn trai tin đồn của cô nàng sau khi chia tay Justin Bieber, vừa chính thức lên sóng. Trái với ca khúc trữ tình da diết phát hành gần đây nhất The heart wants what it wants, sản phẩm lần này của Selena mang màu sắc vui tươi cùng giai điệu dễ gây nghiện.

Selena và bạn trai tin đồn ra mắt sản phẩm âm nhạc mới.

MV được thực hiện trong một câu lạc bộ đêm sôi động với những cảnh quay chớp nhoáng khiến người xem không thể rời mắt. Bên cạnh việc hợp tác sản xuất, chàng DJ Zedd cũng là bạn diễn của cô trong MV này. Trước đó những hình ảnh trong MV đã được cặp đôi tích cực nhá hàng không ít lần trên trang cá nhân Instagram. Mối quan hệ mập mờ của cặp đôi cũng khiến các fan vô cùng tò mò và hóng hớt, vì thế sức hút của I want you to know càng được lan rộng.

Selena quẩy tưng trong MV.

Với phần beat gây nghiện và giọng ca đã được trau chuốt trong studio của Selena, I Want You To Know dự đoán sẽ nhanh chóng đứng top trong các bảng xếp hạng Âu Mỹ. Ca khúc cũng là single đầu tiên trong album thứ hai của Zedd, dự kiến ra mắt trong năm nay.

MV "I want you to know"

Trần Quỳnh