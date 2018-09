Selena Gomez ngọt ngào bên bạn trai mới

Người đẹp tình tứ nhìn chàng DJ Zedd và so sánh hai người giống như cặp uyên ương lãng mạn trong phim 'When Harry Met Sally'.

Selena khoe ảnh cute bên chàng DJ điển trai.

Selena đăng bức ảnh ngọt ngào của cô và Zedd trên Instagram hôm 9/2. Cô ví Zedd giống như nhân vật Harry còn cô là Sally trong bộ phim tình cảm nổi tiếng When Harry Met Sally. Cặp đôi trong phim có một tình yêu vô cùng trong sáng, lãng mạn và là tri âm tri kỷ của nhau.

Trong chú thích ảnh, Selena cũng tiết lộ ngày 22/2 tới, cô và Zedd sẽ phát hành ca khúc I Want You to Know. Cả hai đã cộng tác với nhau vào cuối năm ngoái để tạo nên sản phẩm âm nhạc mới này. Điều thú vị là sau khi hợp tác, Selena và chàng DJ người Đức gốc Nga trở nên gắn bó không rời.

Selena chưa xác nhận chuyện tình cảm với Zedd nhưng cô đã đăng rất nhiều ảnh tình tứ với anh chàng 25 tuổi này trên Instagram. Trong một bức ảnh, Zedd ôm xiết Selena trong thang máy khi đi chơi cùng bạn bè.

Selena rạng rỡ trong vòng tay của Zedd.

Nhiều nguồn tin cũng tiết lộ, Selena đang có những ngày tháng hạnh phúc và tươi mới bên Zedd. Bản thân "công chúa Disney" tiết lộ trong cuộc phỏng vấn trên chương trình radio Maxwell hồi cuối tháng 1, cô tự đánh giá mức độ hạnh phúc hiện tại của mình đạt điểm 8 đến 9 trong thang điểm 10.

Cặp đôi lần đầu xuất hiện bên nhau tại bữa tiệc sau lễ trao giải Quả cầu vàng, đêm 11/1.

Hoài Vũ