Selena Gomez mạnh mẽ hơn sau khi chia tay Justin Bieber

Chuyện tan vỡ tình yêu thực sự rất tồi tệ nhưng nhờ nó mà cô thay đổi bản thân mình.

Selena Gomez xuất hiện xinh tươi, tràn đầy sức sống trên tạp chí Seventeen tháng 3. Ngôi sao 21 tuổi cũng chia sẻ về cuộc sống riêng tư và tình yêu của cô. Mặc dù vừa phải hủy tour diễn ở Australia để nghỉ ngơi song Selena nói rằng cô đang cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Selena Gomez trên tạp chí Seventeen.

Selena tâm sự: "Năm nay là thời điểm tôi bắt đầu cảm thấy tràn đầy sức mạnh. Trước đây tôi đã luôn chịu đựng những điều thua thiệt một cách thầm kín. Tôi đã ở Disney cùng các ngôi sao như Miley Cyrus, Jonas Brothers và Demi Lovato, nơi tôi luôn được yêu cầu theo cách: hãy nhìn thẳng, diễn, hát và viết".

Nhân tố giúp cô thay đổi chính là vì cuộc chia tay với Justin Bieber. Cô chia sẻ: "Sau khi tôi bước sang tuổi 20 và trải qua chuyện tình cảm tan vỡ tồi tệ, tôi nhận ra rằng mình cần 'Come & Get It', tiến lên và đón nhận cuộc sống mới thật tuyệt diệu. Tôi muốn nó là chính tôi. Tôi rất vui vì đã mất một thời gian dài để hiểu mình đang đứng ở đâu và giờ tôi đã sẵn sàng".

selena thay đổi hình ảnh sexy trong MV "Slow Down".

Selena chấm dứt hẹn hò với Justin Bieber từ cuối năm ngoái. Mặc dù vẫn qua lại với Bieber nhưng Selena luôn khẳng định rằng hai người chỉ là bạn bè. Nữ diễn viên tiết lộ, cô cũng đã cố tìm một chàng trai mới nhưng chưa thể và từng tới nhờ ca sĩ đàn chị Katy Perry tư vấn tình yêu.

Ngôi sao Phù thủy xứ Waverly thổ lộ: "Tôi đã trò chuyện với chị Katy Perry về những anh chàng sợ các cô gái mạnh mẽ. Đến giờ tôi vẫn chưa tìm được một người có thể hiểu phong cách sống của tôi, yêu thương, ủng hộ tôi và không sợ hãi trước cuộc sống của bạn gái. Điều đó thật khó. Tôi luôn nghĩ mình khá e sợ con trai. Tôi thường nói những điều lớn lao như: Em phải thay đổi thế giới! Em có rất nhiều ước mơ! Anh có muốn làm điều đó cùng em không?. Thế nhưng tôi cũng hiểu rõ mình là người như thế nào".

Trong cuộc phỏng vấn, Selena còn cởi mở thảo luận về nữ ca sĩ Lorde - người từng công khai chê bai ngôi sao Mỹ. Lorde theo chủ nghĩa nữ quyền nên cô nói rằng "cảm thấy phát ốm khi nghe ca khúc Come & Get It" vì nó có câu hát rất yếu đuối "Khi nào anh sẵn sàng, hãy đến và đón nhận em".

Selena không hề cảm thấy phật lòng vì điều đó. Cô bày tỏ: "Lorde không thích tôi nhưng đó là cô ấy thôi. Tôi sẽ vẫn ủng hộ Lorde dù cô ấy có thích mình hay không, bởi cô ấy có giọng ca rất tuyệt. Một ngày nào đó tôi sẽ gặp cô ấy và chúng tôi sẽ vui vẻ với nhau".

Hoài Vũ