Selena Gomez mặc xuyên thấu sexy

Gương mặt Selena trở nên tròn xoe, chiếc cằm cũng ngấn mỡ vì tăng cân. Cách đây 2 tuần, giọng ca "Come & Get It" cũng lên mạng phản pháo lại lời chê bai về thân hình của cô trên mạng xã hội: "Tôi không quan tâm chuyện người ta hay bạn cho rằng tôi phải trông như thế nào. Tôi không cần phải làm gì ngoài việc yêu chính bản thân mình, lo cho công việc, quan tâm tới người hâm mộ, gia đình và bạn bè... Và tôi có tập thể dục. Bạn không có quyền phán xét người khác nên hay không nên làm gì".