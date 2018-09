Selena Gomez mặc sexy đi ăn tối với bạn trai

Selena tới New York từ đầu tuần để trả lời phỏng vấn và thăm bạn trai đang biểu diễn tại thành phố này. Trong buổi trò chuyện tại chương trình The Morning Mash Up của kênh radio SiriusXM, Selena tiết lộ rằng cô đang ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu mới và dành rất nhiều thời gian ở bên người yêu. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ tháng 1 năm nay. The Weeknd là chàng trai đầu tiên Selena trao trọn con tim sau nhiều năm cô chia tay Justin Bieber.