Selena Gomez mặc pyjama đi mua sắm

Giọng ca "Come and Get It" vừa trở lại Los Angeles sau hơn 2 tháng đi điều trị chứng trầm cảm tại một trung tâm phục hồi chức năng hẻo lánh. Tại đó, Selena tắt điện thoại hoàn toàn và không hề lên mạng xã hội. Sau thời gian điều trị, cô đã trở lại khỏe khoắn và yêu đời hơn.