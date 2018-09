Selena Gomez lại hẹn hò đi ăn tối với Bieber

Cặp đôi cũ được trông thấy tay trong tay vào nhà hàng ở Los Angeles tối 15/1.

Các nhân chứng trong nhà hàng Steakhouse kể trên tờ TMZ, họ trông thấy Justin Bieber và Selena Gomez dắt tay nhau bước vào ăn tối. Sau đó hai người rời đi trên cùng xe hơi và đến một khách sạn.

Xe hơi của Justin Bieber đậu ngoài nhà hàng tối 15/1. Ảnh: TMZ.

Selena và Justin đã chia tay vào cuối tháng 9 sau nhiều lần hợp-tan, tan-hợp. Từ đó cặp đôi không một lần gặp lại nhau. Mối tình ngọt ngào nhưng nhiều nước mắt ấy đã truyền cảm hứng cho Selena sáng tác ca khúc mới The Heart Wants What It Wants.

Sau khi rời xa nhau, hai người đều gặp gỡ đi chơi với những người bạn khác giới. Các fan của Selena hy vọng cô có thể tìm được người yêu mới thay vì mãi vương vấn trong mớ tình cảm với Bieber. Mới đây, người đẹp 22 tuổi còn tình tứ sóng đôi với DJ Zedd đi dự tiệc Quả cầu vàng đêm 11/1. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau cô và Justin Bieber lại tái hợp.

Selena trên đường phố Beverly Hills hôm 15/1, trước khi cô đi ăn tối với Bieber.

Hoài Vũ