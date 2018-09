Selena Gomez khoe vai trần, chân thon

"Hotel Transylvania 2" là bộ phim hoạt hình hài của đạo diễn Genndy Tartakovsky, có sự tham gia lồng tiếng của Selena Gomez. Trong phần 2 này, giọng ca "Come & Get It" tiếp tục đảm nhận vai trò lồng tiếng cho nhân vật Mavis, con gái của nhân vật chính Dracula.