Selena Gomez khoe ảnh nude nghệ thuật

Công chúa Disney chia sẻ trên Instagram một bức ảnh khỏa thân quấn trong bức rèm mỏng manh trước ánh nắng sớm mai.

Selena Gomez khỏa thân múa sau tấm rèm voan.

Bức ảnh gợi cảm của Selena Gomez đăng hôm 21/3 nhận được hơn 600 nghìn lượt người yêu thích. Trong trạng thái Eva, ngôi sao 21 tuổi đang kiễng chân vén tấm rèm voan để đón ánh nắng rực rỡ ùa vào cửa sổ. Hình ảnh nửa kín nửa hở và khoe vừa đủ đường cong quyến rũ của giọng ca Come & Get It.

Theo nguồn tin tiết lộ trên tờ HollywoodLife, đây chỉ là một trong rất nhiều bức ảnh nude của Selena Gomez. Bạn trai cô, Justin Bieber, sở hữu những bức còn nóng bỏng hơn rất nhiều: "Bieber đã nhận được vô số những bức ảnh và video của cô ấy, những thứ có thể khiến Internet nổ tung". Nguồn tin khẳng định, ca sĩ Baby và Selena có thói quen gửi cho nhau những tin nhắn sex kèm theo ảnh nude.

Bieber khoe ảnh sexy khi quảng cáo giầy Adidas Neo. Selena cũng làm gương mặt đại diện cho thương hiệu thời trang này.

Trong khi Selena khiến các fan đắm đuối vì bức ảnh gợi cảm của mình, Justin cũng chia sẻ trên Instagram ảnh ngực trần sexy của anh. Bức ảnh được chụp tại buổi chụp hình quảng cáo giầy Adidas Neo vào đầu tuần. Sau những tháng ăn chơi trác táng, Bieber hiện đã tập trung vào công việc và rất hạnh phúc khi tái hợp Selena Gomez. Nam ca sĩ tâm sự trên Twitter: "Thu âm ca khúc hằng ngày. Tập trung thôi".

Hoài Vũ