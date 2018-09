Selena Gomez khóc vì nhớ Justin Bieber

Nữ ca sĩ không kiềm chế được cảm xúc khi hát 'Love Will Remeber', ca khúc được cho là viết về mối tình tan vỡ với người yêu cũ.

Tối 16/10, Selena Gomez tổ chức đêm nhạc tại Niagara Center, New York. Khi giai điệu của ca khúc Love Will Remeber cất lên, Selena bật khóc ngon lành trước mặt hàng nghìn người hâm mộ. Buổi diễn này nằm trong khuôn khổ tour diễn Stars Dance của Selena.

Dù trình diễn bốc lửa, khi hát Love Will Remember, Selena đã khóc.

Nữ ca sĩ 21 tuổi nghẹn ngào cho biết cô đã trải qua những chuỗi ngày tồi tệ. Và cô chỉ muốn được quay trở về thời thơ ấu, được là đứa trẻ hồn nhiên. Khi đó, mọi thứ với cô thật đơn giản, không đầy buồn phiền như bây giờ.

Trong lần trả lời phỏng vấn với tờ Instyle mới đây, Selena cho biết Love Will Remeber là ca khúc viết về mình. Cô cũng hy vọng Justin Bieber khi nghe ca khúc này sẽ thích thú, dù đây là bài hát Selena ghi âm rất khó khăn vì nó chứa đựng quá nhiều cảm xúc buồn.

Một hình ảnh của Selena trong buổi trình diễn tối qua.

Đầu năm nay, Selena Gomez và Justin Bieber chính thức đường ai nấy đi. Mối tình đẹp của cặp sao không được bạn bè và người thân ủng hộ. Theo tin từ Hollywood, mẹ Selena đã tạo sức ép cho con gái phải chia tay Justin Bieber vì cách hành xử thô lỗ, trẻ con của anh chàng. Nghe lời mẹ, cô nàng cắt đứt mọi liên lạc với bạn trai. Gần đây, Justin tìm mọi cách nối lại tình xưa với Selena. Giọng ca của Come & Get It mủi lòng trước độ "chai mặt" của tình cũ và đồng ý trở thành bạn bè với anh chàng.

Phương Anh