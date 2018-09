Selena Gomez khóc trên suốt chuyến bay vì nhớ bạn trai

Nữ ca sĩ không thể nguôi ngoai nỗi nhớ sau khi tạm biệt The Weeknd ở Pháp để về Mỹ.

Khi Selena Gomez xuất hiện ở sân bay Atlanta hôm 1/3, nữ ca sĩ trông rầu rĩ với gương mặt hơi sưng phồng. Theo HollywoodLife, sở dĩ Selena bơ phờ như vậy là do cô đã khóc trong suốt chặng bay dài từ Paris về Mỹ. "Selena đau khổ khi phải rời xa The Weeknd. Cô nhớ anh ấy ngay lập tức và nức nở trên chuyến bay về nhà", nguồn tin chia sẻ.

Selena Gomez phờ phạc khi đáp xuống sân bay Atlanta hôm thứ 4.

Giọng ca Starboy hiện bận rộn đi tour ở châu Âu và Selena đã có vài ngày tới thăm bạn trai. Cô theo chân The Weeknd lưu diễn từ Hà Lan tới Pháp. Buổi tối trước khi chia tay, Selena có buổi hẹn hò lãng mạn với The Weeknd tại nhà hàng sau khi đêm nhạc kết thúc. Tại đây, nữ ca sĩ 24 tuổi đã không ngừng ôm hôn bạn trai.

Selena hôn The Weeknd trong nhà hàng tối 28/2.

Theo nguồn tin, "Selena tin tưởng bạn trai nhưng cô vẫn cảm thấy thật khó khăn khi phải chia xa". Người đẹp đã cố gắng hết sức để trở lại Mỹ làm việc, tạm kết thúc những ngày mộng mơ: "Selena có thể ở lại nhưng cô ấy không muốn cứ theo mãi The Weeknd và cô còn có công việc cũng như nhiều trách nhiệm khác phải làm".

Selena chọn về Mỹ vào ngày 1/3 cũng vì một lý do khác, đó là cô không muốn chạm mặt với bạn gái cũ của The Weeknd là siêu mẫu Bella Hadid. Vào tối 1/3, The Weeknd được mời biểu diễn trong show thời trang của H&M. Tại đó, Bella và cô chị Gigi Hadid là người mẫu trình diễn catwalk. Selena không muốn tới đó và rơi vào tình huống "đụng độ" khó xử.

The Weeknd và bạn gái cũ chạm trán trong show H&M.

Trang TMZ cho hay, trong đêm diễn, The Weeknd và Bella đã cố tình "bơ nhau" khi đứng cùng trên sân khấu. Sau đó, Bella cùng nhóm bạn nhanh chóng đến tiệc tùng ở câu lạc bộ đêm. Sáng hôm sau, The Weeknd tới Đan Mạch lưu diễn, không còn lo chạm trán với người yêu cũ ở Paris.

Video The Weeknd và bạn gái cũ chạm trán trong show H&M

