Selena Gomez hôn bạn diễn đắm đuối ở trường quay

Timothee Chalamet là diễn viên trẻ người Mỹ sinh năm 1995. Anh từng góp mặt trong phim "Interstellar (2014), "Call Me by Your Name" (2017) và phim truyền hình "Homeland". Timothee cũng nổi tiếng khi từng hẹn hò con gái đầu lòng của nữ ca sĩ Madonna, Lourdes khi cả hai đang học trung học.