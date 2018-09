Selena Gomez đi chơi vui vẻ với Bieber

Cặp đôi cũ được trông thấy đang lái xe Segway trong khu phố nhà Justin ở Calabasas ngày 2/1.

Một nhân chứng đã ghi lại hình ảnh Justin Bieber và Selena Gomez khiều khiển xe hai bánh Segway rong chơi trên đường phố cùng bạn bè. Đây là khu đô thị sang trọng khép kín và vắng người qua lại. Nguồn tin chia sẻ trên tờ In Touch: "Justin và một người bạn đi trước trong khi Selena lái xe phía sau. Trông họ đều rất vui vẻ. Các vệ sĩ của cậu ấy đã chặn đường làm tắc nghẽn giao thông".

Justin và Selena lái xe dạo phố cùng nhau ngày 2/1.

Khi thấy có người chụp hình, Justin tỏ ra bực tức nhưng Selena vẫn vui tươi và dường như không quan tâm lắm: "Rõ ràng là cô ấy cảm thấy thoải mái khi đi chơi công khai cùng Bieber", nhân chứng chia sẻ trên Twitter.

Đã nửa năm nay Justin và Selena không được trông thấy ở bên nhau. Trước đó, hai người thi thoảng vẫn gặp gỡ dù đã chia tay. Khả năng hoàng tử nhạc pop và công chúa Disney tái hợp rất khó xảy ra nhưng chắc chắn hiện tại cả hai vẫn giữ tình bạn thân thiết.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài radio Power 106 tháng trước, Bieber thú nhận anh vẫn còn yêu Selena và đã viết ca khúc All That Matters về cô. Nam ca sĩ chia sẻ: "Tôi đã viết ca khúc tuyệt vời nhất khi trái tim tan vỡ. All That Matters viết về những ngày tháng yêu đương hạnh phúc. Tại thời điểm đó, cô ấy là tất cả cuộc sống của tôi.. Bạn biết đấy, Selena là một cô gái tuyệt vời. Tôi vẫn yêu cô ấy cho đến tận bây giờ".

Selena và Justin giữ tình bạn tốt sau khi chia tay.

Trong khi đó, Selena được cho là đang săn tìm một căn biệt thự nhỏ trong khu phố của Bieber. Thời gian này, người đẹp 21 tuổi đang rất rảnh rỗi. Cô đã dừng đi tour và mọi công việc để tận hưởng thời gian vui vẻ bên người thân, bạn bè.

Hoài Vũ