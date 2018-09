Selena Gomez - cô gái lụy tình năm xưa giờ đã yêu theo cách khác

Nữ ca sĩ 25 tuổi thổ lộ, tình yêu mới với The Weeknd mang đến cho cô nhiều cảm xúc tích cực.

Selena Gomez đã có những trải lòng trên tạp chí InStyle tháng 9 về chuyện tình cảm, cuộc sống hiện tại tràn đầy yêu thương và năng lượng cũng như quãng thời gian đi điều trị tâm lý vào năm ngoái. Selena không e ngại khi kể về chuyện đang hẹn hò chàng ca sĩ The Weeknd ra sao và cách cô giữ được cân bằng khi yêu.

Selena và chàng người tình The Weeknd.

"Tôi không còn lệ thuộc vào một nơi nào đó để mình có thể hạnh phúc. Điều quan trọng với tôi là luôn yêu thương và nuôi dưỡng tình cảm với bạn bè, gia đình, giúp cho mình không bị ảnh hưởng bởi một anh chàng nào đó" - Selena bày tỏ về chuyện yêu - "Những năm trước, tôi rất muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn nhưng thực sự tôi đã không làm được. Khi ấy, tôi còn trẻ, dễ dàng bị tác động và luôn cảm thấy bất an".

Selena đã rất khác khi hẹn hò The Weeknd. Cô yêu anh say đắm nhưng không còn cảm giác bi lụy. Giọng ca Slow Down hết lời khen ngợi ngời yêu: "Tôi rất may mắn bởi anh ấy là một người bạn tuyệt vời, hơn bất kỳ điều gì khác".

Không chỉ trong tình yêu, Selena của năm 2017 cũng đã đổi thay rất nhiều trong cuộc sống, yêu đời, mạnh mẽ, làm chủ cảm xúc trên mạng xã hội và biết cách bỏ qua những bình luận tiêu cực. Nữ ca sĩ 25 tuổi lý giải, cô đã có khoảng thời gian rất quý giá khi đi điều trị tâm lý vào mùa thu năm ngoái: "Tôi đã hủy tour diễn và đến đó suốt 90 ngày. Đó là điều tuyệt vời nhất tôi từng làm. Không điện thoại, không gì cả. Tôi khá lo sợ nhưng thật kỳ diệu, tôi đã học được rất nhiều thứ. Tôi biết cách buông bỏ những thứ khiến mình lo lắng. Tôi trải lòng và cảm thấy nhẹ nhõm để bước tiếp...".

Rời trung tâm điều trị, Selena tiếp tục trải qua một thời gian nghỉ dưỡng ở vùng nông thôn: "Tôi học cưỡi ngựa như một liệu pháp điều trị, khá khó khăn nhưng rất tuyệt. Tôi có thể lắng nghe trái tim mình đang muốn gì và cảm thấy mạnh mẽ hơn".

Selena quyến rũ trên tạp chí InStyle.

Sau những ngày "ở ẩn", Selena Gomez trở lại xinh tươi, tràn đầy sức sống tại lễ trao giải American Music Awards tháng 11/2016. Tháng 1 năm nay, cô bắt đầu hẹn hò ca sĩ The Weeknd. Đầu năm 2017, Selena gặt hái nhiều thành công trong công việc. Bộ phim truyền hình tâm lý dành cho tuổi teen 13 Reasons Why do Selena làm sản xuất gây tiếng vang lớn. Những sản phẩm âm nhạc mới liên tục trình làng và được khán giả đón nhận nồng nhiệt như single It Ain't Me, Bad Liar và Fetish.