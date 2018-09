Selena Gomez chia tay nhưng chưa hết yêu Bieber

'Công chúa Disney' không ngại thổ lộ tình cảm của mình với bạn trai cũ trong talkshow.

Selena tái hợp với Justin vào mùa hè nhưng lại chia tay vào cuối tháng 9.

Selena Gomez đã bị nhiều người trách móc vì quá nặng lòng với Justin Bieber và chịu đựng biết bao thiệt thòi nhưng cô không phiền lòng về điều đó. Ngôi sao 22 tuổi vẫn trao tình yêu sâu sắc của mình dành cho chàng ca sĩ kém 2 tuổi một cách vô điều kiện, giống như lời bài hát mới nhất của cô, The Heart Wants What It Wants. Khi Selena trình diễn ca khúc này tại lễ trao giải AMA tháng trước, cô đã xúc động trào dâng nước mắt.

Trong cuộc trò chuyện trên chương trình NRJ Radio ở Na Uy hôm 11/12, khi được hỏi những giọt nước mắt rơi hôm ấy có phải vì Justin Bieber, Selena liền thổ lộ: "Tôi vẫn luôn có rất nhiều tình yêu và sự tôn trọng dành cho anh ấy!".

Selena rớm lệ khi hát tại lễ trao giải AMA.

Selena cũng tiết lộ, cô sáng tác bài hát này như một cách "trị liệu" cho con tim và "cũng là cách để nói hộ nỗi lòng cho rất nhiều người khác. Có biết bao người ở khắp mọi nơi từng trải qua cảm xúc này và những người khác nên hiểu cho họ. Họ đã không thể nói ra điều muốn nói và gửi gắm tới người mà họ yêu".

Tâm sự trước hàng triệu thính giả, Selena xác nhận rằng cô đã chia tay với Bieber và đang độc thân. Khi MC hỏi Selena đã hẹn hò anh chàng nào hay chưa, cô liền đáp: "Không, tôi thực sự không có ai cả... Tôi thậm chí còn không biết dùng ứng dụng hẹn hò Tinder trên điện thoại".

Selena được trông thấy đi ăn tối với bạn diễn "Phù thủy xứ Waverly" David Henrie hôm 15/11 và còn được anh chàng tặng hoa hồng. Tuy nhiên nữ diễn viên không xác nhận mối quan hệ tình cảm này.

Hoài Vũ