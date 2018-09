Selena Gomez cắt đứt mọi liên hệ với Justin Bieber

Những xích mích gần đây giữa hai người khiến nữ ca sĩ thực sự mệt mỏi.

Selena và Justin chấm dứt quan hệ bạn bè.

Người bạn của Selena Gomez chia sẻ trên tờ Us: "Selena đã đổi số điện thoại. Cô đề nghị mọi người không cho Justin số mới của mình". Khi Justin Bieber lập tài khoản Instagram mới, Selena không follow anh. Thậm chí bản thân nữ ca sĩ Same Old Love cũng ngừng hoạt động trên Instagram suốt 1 tháng nay.

Trước đây, Selena Gomez và Justin Bieber coi nhau như người thân dù đã chia tay từ năm 2014. Nhưng sau cuộc cãi vã ồn ào trên mạng xã hội vào tháng 8, mối quan hệ bạn bè của hai người đã thực sự tan vỡ. Khi Selena khuyên bạn trai cũ đừng đăng ảnh hẹn hò với cô bạn gái mới Sofia Richie lên Instagram nếu không thể chịu được những bình luận tiêu cực của các fan, Justin đã tức tối chế nhạo Selena lợi dụng tên tuổi anh để nổi tiếng. Nam ca sĩ còn tố cáo cô lừa dối anh để cặp với nam ca sĩ Zayn Malik.

Vì bảo vệ bạn gái mới, Justin đã phũ phàng chỉ trích Selena trên Instagram.

Selena sau đó đã công khai xin lỗi Justin trên Snapchat vì những "lời vô nghĩa và ích kỷ" của cô. Theo nguồn tin tiết lộ trên TMZ, nữ ca sĩ cũng đã cố liên lạc với Justin để trực tiếp trò chuyện, tuy nhiên ngôi sao người Canada đã từ chối.

Người bạn của Selena cho hay, sự lạnh lùng của Justin đã khiến cô tổn thương sâu sắc: "Cô ấy đang trong trạng thái mong manh dễ vỡ và Justin là nhân tố chính". Tuy nhiên sau sự việc này, Selena được cho là đã có thể hoàn toàn đoạn tuyệt với Justin.

Cựu sao Disney cũng đang trải qua những tháng ngày "hoang mang và trầm cảm" vì căn bệnh Lupus ban đỏ. Cuối tháng 8, Selena đã chia sẻ về bệnh tình của mình và thông báo hủy tour diễn vòng quanh thế giới để tập trung chăm sóc bản thân, vực lại tinh thần.

Hoài Vũ