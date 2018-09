Selena Gomez bị mang tiếng xấu khi yêu người mới

Tình cũ của cô và The Weeknd đều cho rằng Selena đang lợi dụng bạn trai để quảng bá sản phẩm mới.

Selena và The Weeknd ôm hôn trên phố hôm 10/1.

Selena Gomez và nam ca sĩ The Weeknd vừa công khai hẹn hò vào tuần trước. Người đẹp 24 tuổi trông rất hạnh phúc mỗi khi bước ra phố, tuy nhiên dường như mối quan hệ tình cảm của cô không được nhiều người chúc phúc.

Theo tờ Us Weekly, bạn gái cũ của The Weeknd là người mẫu Bella Hadid rất "bực mình" với Selena. Bella cho rằng Selena không hề có tình cảm chân thành với The Weeknd mà chỉ đang giả vờ hẹn hò trước khi tung ra sản phẩm âm nhạc mới. "Bella đã nhiều lần gọi điện cho Abel (tên thật của The Weeknd) để nói rằng Selena đang lợi dụng anh ấy", một nguồn tin tiết lộ.

Bella Hadid bị đồn khó chịu với Selena.

Nhưng vì chàng ca sĩ người Canada đang say đắm trong tình yêu nên đã phớt lờ lời khuyên của bạn gái cũ: "Anh ấy nghĩ Bella chỉ đang ghen tuông và không muốn nghe điều đó".

Một nguồn tin khác chia sẻ trên tờ E!News, Bella thực sự bị tổn thương vì cô chưa dứt tình hoàn toàn với The Weeknd sau khi chia tay vào tháng 11. Trong khi đó anh ấy lại sớm thay lòng đổi dạ đến với Selena Gomez - một thành viên trong hội bạn thân của Taylor Swift và Gigi Hadid - chị gái của Bella.

Bella và The Weeknd trình diễn trong show của Victoria's Secret vào tháng 12/2016. Lúc ấy họ đã chia tay nhưng vẫn giữ tình bạn thân thiết.

Bạn trai cũ của Selena là Justin Bieber cũng không ủng hộ mối tình này. Theo TMZ, Bieber nói với mọi người rằng Selena chỉ đang lợi dụng The Weeknd: "Cô nàng luôn hẹn hò với các anh chàng mà cô ấy muốn hợp tác cùng", nguồn tin kể lại lời của Bieber. Giọng ca Baby muốn đề cập tới chuyện Selena giả vờ yêu đương Zedd khi họ thu âm ca khúc I Want You to Know năm 2015.

Selena được cho là nảy nở tình cảm với The Weeknd khi hai người hợp tác thu âm sản phẩm mới vào đầu năm nay. Hiện tại, cả hai chưa lên tiếng phản hồi trước bất kỳ tin đồn nào. Selena vẫn xuất hiện vui vẻ trên phố, không màng quan tâm đến những tiếng xấu đang đổ dồn vào phía cô.

Hoài Vũ