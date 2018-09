Selena Gomez bế em gái vào bếp nấu ăn

Công chúa Disney vừa trông em giúp mẹ, vừa nấu nướng cho bữa tối Noel.

Selena đón Giáng sinh bên gia đình và em gái yêu quý.

Selena Gomez chia sẻ trên Instagram hình ảnh thú vị của cô và em gái bé bỏng Gracie, 6 tháng tuổi. Ngôi sao 21 tuổi thể hiện là một người chị rất đảm đang khi một tay bế em rất khéo, một tay đảo thức ăn trên bếp. Nhiều người có thể nhầm tưởng đó là mẹ Selena đang bế con. Giọng ca Come & Get It chia sẻ: "Gracie đang giúp tôi nấu bữa tối Giáng sinh".

Hôm đầu tuần, Selena cũng đăng ảnh âu yếm em gái cùng mẹ khác cha. Cô viết: "Tôi đang có những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời. Quá may mắn và cảm tạ vì tương lai, vì sự giải thoát và để cuối cùng tìm được hạnh phúc với những điều tôi yêu".

Em gái Gracie của Selena chào đời vào tháng 6 năm nay. Nữ ca sĩ đã rất hạnh phúc khi mẹ và dượng sinh em bé. Mẹ ngôi sao Phù thủy xứ Waverly hiện chỉ mới 38 tuổi. Cô Mandy Teefey từng dành cả thời xuân sắc nuôi con một mình sau khi ly hôn, bởi vậy Selena rất yêu thương và biết ơn mẹ.

Selena vui đùa cùng em bé, mẹ và bố dượng trong công viên vào tháng 6.

Hoài Vũ